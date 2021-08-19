Kastamonu'da komandolar, camiyi su ve köpükle yıkadı

Selin etkilediği Bozkurt Merkez Camii, Tokat'tan gelen komandolar tarafından köpük ve sabunla yıkanarak temizlendi. Mehmetçik, bölgede selin izlerini silmeye destek oldu.

Kastamonu, Batı Karadeniz'i etkisi altına alan sağanak yağılardan en çok etkilenen illerden biri oldu.

Çok sayıda ölü ve kaybın olduğu kentte selin izlerini silmek için birlik oluşturuldu.

Ülkenin çeşitli bölgelerinden her kesimden grubun gittiği afet bölgesinde Mehmetçik, sahadan ayrılmadı.

KOMANDOLAR CAMİ TEMİZLEDİ

Tokat Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı'ndan sel bölgesine gelen askeri personel, selden etkilenen Bozkurt Merkez Camii'nde temizlik yaptı.

CAMİ SABUN VE SUYLA YIKANDI

Komandolar, 11 Ağustos'ta yaşanan sel felaketinde sular altında kalan camideki çamur tabakasının temizlenmesinin ardından camiyi deterjan ve sabunla yıkadı.

"BİZLERİ HİÇİR YERDE, HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADILAR"

Cami imamı Mustafa Aslan, Türkiye'nin afette Bozkurt'un yanında olduğunu vurgulayarak, "Askerlerimize, polislerimize özellikle teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, güç kuvvet versin. Bizleri hiçbir yerde, hiçbir zaman yalnız bırakmadılar." diye konuştu.