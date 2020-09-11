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- Kastamonu'da kum üzerinde hortum çıktı
Kastamonu'da kum üzerinde hortum çıktı
Gittikçe büyüyen hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
- İHA
- 11.09.2020 - 15:03
Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı.
Kumda giderek büyüyen hortum, işçilerde paniğe neden oldu. Hortumun, iş makinelerinin üzerine doğru gelmesi üzerine işçiler, bölgeden uzaklaştı.
KUM ÜZERİNDE ÇIKAN HORTUM
Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.
Kastamonu’da kum üzerinde çıkan hortum ViDEO