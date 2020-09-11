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    Kastamonu'da kum üzerinde hortum çıktı

    Gittikçe büyüyen hortum, korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
    • İHA
    • 11.09.2020 - 15:03
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    Kastamonu'da kum üzerinde hortum çıktı

    Kastamonu İl Özel İdaresi ekiplerince Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yürütülen çalışmalarda kum üzerinde hortum çıktı.

    Kumda giderek büyüyen hortum, işçilerde paniğe neden oldu. Hortumun, iş makinelerinin üzerine doğru gelmesi üzerine işçiler, bölgeden uzaklaştı.

    KUM ÜZERİNDE ÇIKAN HORTUM

    Cep telefonu ile görüntülenen hortum, bir süre etkili olduktan sonra gözden kayboldu.

    Kastamonu’da kum üzerinde çıkan hortum ViDEO

    Kastamonu da kum üzerinde hortum çıktı #1

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