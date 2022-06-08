Akbük Yaylası'ndaki mandalar, sıcakların artmasıyla kendilerini göle atıyor.

Yaz ayının gelmesiyle beraber artan sıcaklıklar, insanların yanı sıra havyanların da yaşamını etkilemeye devam ediyor.

Türkiye'nin dört bir yanında etkili olan aşırı sıcaklar, Kastamonu’nun Tosya ilçesine bağlı Akbük, Avşar ve Çifter köylerinde mandacılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşların ticari yaşamını da etkiliyor.

Çiftlçilik ve hayvancılıkla uğraşan yerliler, hayvanlarından aldığı süt verimi artırmak için otlat alanlara gitmenin yanı sıra hayvanlarını serinletmek için Akbük Yaylası'ndaki göle götürüyor.

Saatlerce suda kalıyorlar

Öğle saatlerinde suya giren mandalar, yaklaşık 2 saat su içerisinde kaldıktan sonra tekrar otlamak için yaylaya çıkıyor. Afrika’yı andıran sahneler, zaman zaman renkli görüntülere de sahne oluyor.

Kastamonu'da mandalar gölde serinliyor ViDEO







"Serinlemek için gölden başka çareleri yok"



Akbük yaylasında ikamet eden emekli öğretmen Mehmet Soysal, İHA'ya konuşarak sıcakların artmasının mandaları olumsuz etkilediğini söyledi.

Hayvanları serinletebilmek için çoban arkadaşların günde bir defa yayla evinin önünde bulunan göle getirdiklerini ifade eden Soysal Hoca, "Çevredeki köylerde yaklaşık 70-80 civarında manda var. Çobanların Mandaları serinletmek için bu gölden başka çareleri yok. Burada hava sıcaklığı 32 dereceye kadar yükseldi. Mandalar öğleden sonra suya giriyor, aşağı yukarı 2 saat suda kalıyor. Daha sonra hayvanları otlatıp köye götürüyorlar. Bu gördüğünüz manzara insanın aklına bir an belgesellerde izlediğimiz Afrika’yı anımsatsa da burası Tosya’nın Akbük köyü." dedi.



