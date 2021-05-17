Kastamonu'da ormanlık alanda kaybolan alzheimer hastası Ferdane Doruk, jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda bulunarak ailesine teslim edildi.

Kastamonu ilçesinde ikamet eden alzheimer hastası Ferdane Doruk, sabah saatlerinde evinden ayrıldı.

Yakınları tarafından uzun süre haber alınamayan Doruk’un durumu jandarmaya bildirildi.

DONMAK ÜZEREYKEN BULUNDU

Yaşlı kadın jandarma ekipleri tarafından köy ve çevresinde drone desteği ile yapılan çalışmalarda akşam saatlerinde ormanlık alanda donmak üzereyken bulundu.

Yorgun ve bitkin olduğu görülen Doruk, jandarma görevlisi tarafından sırtına alınarak güvenli bir bölgeye taşındı.

“BIRAK OĞLUM YORULDUN”

Ferdane Doruk, kendisini sırtında taşıyan jandarmaya üzülerek “Bırak oğlum, öldün. Bırak oğlum, yoruldun” diyerek seslendi. “Tamam annem, sen boynumdan tut, düşme sakın” diye karşılık verdi.

Doruk’un sağlık ekiplerince yapılan muayenesinde herhangi bir yara iz ve berenin olmadığı belirlendi.

Ferdane Doruk, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan muayenesinin ardından ailesine teslim edildi.

Kastamonu'da kaybolan yaşlı kadını jandarma sırtında taşıdı VİDEO









