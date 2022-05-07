Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı

Kastamonu'da sağanak ve eriyen karlar çayı taşırdı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde eriyen kar suları ve sağanak nedeniyle Akçay'ın taştı. Yaşanan selde 9 köprü hasar gördü.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde dün meydana gelen sağanak ve bir süredir eriyen karlar nedeniyle Akçay'da taşkın meydana geldi.

9 köprü sel suları altında kaldı

11 Ağustos 2021 tarihinde yaşanan selin ardından ilçede 3'üncü kez sel yaşandı. 9 köprünün sel suları nedeniyle hasar görmesiyle bazı köylere ulaşım kesildi.

DHA'nın haberine göre, sel nedeniyle Akçay kenarında bulunan evler tahliye edilirken, bir ahırda bulunan kümes hayvanları ise sel sularına kapıldı.

Aynı ahırda bulunan 12 büyükbaş da sele kapılmaktan son anda kurtarıldı.









