Kastamonu'da sel felaketinden etkilenen kadın: Böyle hizmet görmedim

Sel felaketinden etkilenen Nurten Özçelik, "Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın ama bu saatten sonra AK Partili olacağım. İki bakanımız her gün yanımızda" dedi.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrası yaralar sarılmaya çalışılıyor.

Devlet tüm imkanlarını seferber ederken, bakanlar ise günlerdir bölgeden ayrılmadı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise sel bölgesindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Bakan Soylu görevlilerden son durum hakkında bilgi alırken, selde yıkılan apartmanın balkonunda Nurten Özçelik isimli kadınla kısa bir sohbet gerçekleştirdi.

"ALLAH SENDEN RAZI OLSUN"

Dün sosyal medyada, “Ben aileden CHP'liyim. Kimse kusura bakmasın bu saatten sonra AK Partiliyim. İki bakanımız her gün yanımızda.” sözleriyle gündeme gelen Nurten Özçelik ile bir süre sohbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Apartmanın etrafı bu akşam yapılacak değerlendirme sonrasında yapılacak. Çok meşhur oldunuz, bugün sabah gördüm sizleri. Allah senden razı olsun.” dedi.

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"ARTIK AK PARTİLİ OLACAĞIM.."

Bunun üzerine “Aileden CHP’liyim ama doğrusu bu. Artık AK Partiliyim. Yalan bir tarafı yok. Oğlum bana, 'Döndün mü sonunda' dedi.” diye konuştu.

"ALLAH BİZİ MAHCUP ETMESİN"

Özçelik, kendilerini Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık’ın kurtardığını ve boğazına kadar suya gömüldüklerini, başkanın sayesinde kurtulduklarını kaydetti. Bakan Soylu, “Allah bizi, size mahcup etmesin” şeklinde cevap verdi.