Kastamonu'da selde zarar gören köprüler onarıldı

Sağanak yağışların ardından meydana gelen sel sonucu Şenpazar yolunda zarar gören 5 köprü de tamamlanarak trafiğe açıldı.

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Kastamonu'da etkili sağanak yağış sebebiyle Şenpazar yolunda sel meydana geldi.

Yağışlar sonrasında Kastamonu’yu Şenpazar ve Cide ilçelerine bağlayan Kesmekayrak ve Derelitekke -2 köprüleri zarar gördü.

Bölgede hasarın tespit edilmesinin ardından çalışmalara başlandı.

Köprülerde onarım çalışması yapıldı

21 metre uzunluğundaki Kesmekayrak -1 ve Kesmekayrak -2 Köprüsü için onarım çalışmaları başlatıldı ve hizmete açıldı.

Ayrıca, 23 metre uzunluğundaki Kesmekayrak-3 Köprüsü, 24 metre uzunluğundaki Kesmekayrak -4 Köprüsü'nde meydana gelen hasarlar onarıldı.

Köprüler için yeni tedbirler alındı

Yaşanan sağanak yağışlarda olası sel durumu için tedbirler alındı ve yeniden projelendirilen köprülerde, açıklıklar artırılarak aşırı yağışta gelen debinin geçmesine olanak sağlandı.

Ayrıca çalışılan kesimde yol platformu 10 metreye çıkarılarak sürüş konforu artırıldı. Köprülerle birlikte 800 metre yol BSK seviyesinde tamamlandı.

Derelitekke-2 Köprüsü boyu uzatıldı

Aynı güzergahta bulunan Derelitekke-2 Köprüsü’nün de tamamlanarak hizmete açıldı.

Selde hasar gören Derelitekke-2 Köprüsü yeniden projelendirilerek 48 metre uzunluğunda inşa edildi.

Ayrıca, yeni yapılan köprüyle birlikte bağlantı yollarındaki imalatlar da tamamlanarak hem yol geometrisi düzeltildi hem de standart yükseltildi.

İHA'nın haberine göre, yeni yapılan köprüyle beraber 700 metre uzunluğundaki bağlantı yolu da BSK seviyesinde yenilendi.



