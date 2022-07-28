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    Kastamonu'da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi

    Su debisinin azalmasıyla bölgede yaşayan vatandaşlar, ayakkabılarını çıkararak çaydan yürüyerek geçmeye başladı.
    • 28.07.2022 - 11:38
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 11:47
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    Kastamonu'da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi

    Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin etkileri devam ediyor.

    Geçtiğimiz yıl 11 Ağustos tarihinde kentte yaşanan sel felaketinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla 65 kişi hayatını kaybederken, 8 vatandaş ise kaybolmuştu.

    Su seviyesi azaldı

    27 Haziran tarihinde yeniden sel sularına teslim olan kentte iyileştirme çalışmaları devam ederken Ezine Çayı'nda su seviyesinin azaldığı görüldü.

    Bölgede yaşayan vatandaşlar, karşıya suların çekildiği çaydan yürüyerek geçmeye başladı.

    Kastamonu da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi #1

    Çalışma nedeniyle trafiğe kapalı

    İHA'nın aktarımına göre; ilçede sel sonrasında yapılan iki köprüden birinin ise çalışmalar sebebi ile trafiğe kapatıldığı belirtildi.

    Kastamonu da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi #2

    Kastamonu da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi #3

    Kastamonu da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi #4


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