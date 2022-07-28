Kastamonu'da selden etkilenen Ezine Çayı’nda su çekildi

Su debisinin azalmasıyla bölgede yaşayan vatandaşlar, ayakkabılarını çıkararak çaydan yürüyerek geçmeye başladı.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan selin etkileri devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 11 Ağustos tarihinde kentte yaşanan sel felaketinde Ezine Çayı'nın taşmasıyla 65 kişi hayatını kaybederken, 8 vatandaş ise kaybolmuştu.

Su seviyesi azaldı

27 Haziran tarihinde yeniden sel sularına teslim olan kentte iyileştirme çalışmaları devam ederken Ezine Çayı'nda su seviyesinin azaldığı görüldü.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, karşıya suların çekildiği çaydan yürüyerek geçmeye başladı.

Çalışma nedeniyle trafiğe kapalı

İHA'nın aktarımına göre; ilçede sel sonrasında yapılan iki köprüden birinin ise çalışmalar sebebi ile trafiğe kapatıldığı belirtildi.