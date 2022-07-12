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    Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı

    Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde üretilen ve "beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsağın hasadına başlandı. Bu sezon 25 bin ton rekolte elde edilmesi bekleniyor.
    • 12.07.2022 - 16:55
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    Kastamonu'da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı

    Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret alarak tescillenen Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı.

    "Beyaz altın" olarak adlandırılan sarımsak yetiştiriciliğinden yaklaşık 4 bin aile, ekonomik kazanç sağlıyor.

    25 bin ton rekolte bekleniyor

    Bu sezon yaklaşık 25 bin ton civarında rekolte elde edilmesi bekleniyor. Kilogramı fiyatı ise 18 ila 30 lira arasında değişiyor.

    "Sarımsaklarımız alıcısını bekliyor"

    İHA'ya konuşan sarımsak üreticisi Şevket Aytaç, "Bu sene 2022 yılı sarımsak hasadına başladık. İşçilerimizle birlikte gördüğünüz gibi sarımsağımızın sökümüne başladık. 8-10 gün kuruması için tarlada bırakılacak. Ondan sonra hayırlısı ile pazara çıkacak. Taşköprü sarımsağının kalitesi zaten tartışılmaz. Aroması aynı ve kalitesi aynı. Taşköprü sarımsağı dünyaca ünlü coğrafi işaretini almış bir sarımsaktır. Şükür olsun sarımsağımızda bir sıkıntı yok. Sarımsaklarımız alıcısını bekliyor. Fiyatlar, sarımsağın kalitesine ve boyutlarına göre değişiklik gösterebiliyor." dedi.

    Kastamonu da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı #1

    "Sarımsaklar güzel ve sağlam"

    Sarımsak İşçi Başkanı Aliye Güllü de "Sarımsaklar güzel ve sağlam. Gayet verimli. Zaten yıllardır biz bu işi yapıyoruz. Burada yetişen sarımsaklar hakiki, organik Taşköprü sarımsağı. Her şeyini kendimiz diktik, kendimiz kazdık. İlaçlamalarında herhangi zararlı bir ilaç verilmedi. İşçilerimizle birlikte Şevket kardeşimize yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

    Kastamonu da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı #2

    Kastamonu da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı #3

    Kastamonu da Taşköprü sarımsağının hasadına başlandı #4


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