Kastamonu'daki balıkçılar tonlarca bekledikleri denizden 2 balıkla döndü

Cide'de Karadeniz'in balık bolluğundan yararlanmak isteyen balıkçılar uzun uğraşlar sonrasında 2 balık yakaladı.

Av yasağının 1 Eylül'de kalkmasının ardından Karadeniz'deki balıkçıların yüzü güldü.

Balık bolluğu bu sene tezgahlara yansıyınca vatandaşlar balıkla kavuştu. Palamut fiyalarının beyaz etler arasında en uygun fiyatlı olması vatandaşı sevindiriyor.

Kastamonu'nun Cide ilçesi'nde bu durumu fırsat bilen balıkçılar gece boyunca mesai harcayıp denize açılınca umduklarını bulamadı.

2 balıkla döndüler

Kasa kasa balık bekleyen balıkçılar, saatler süren çabalarının ardından sadece 2 balık yakalayabildi.

Balıkçılar umutlu

İHA'nın haberine göre, balıkçı Bektaş Bakır, bu yıl palamut bolluğunun yaşandığını belirterek, bu yılki balık sezonundan umutlu olduklarını söyledi.