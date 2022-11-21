Kastamonu'daki cam terasa yoğun ilgi

450 metre yüksekliğindeki terasını ziyaret edenler, bölgedeki sonbahar mevsimi nedeni ile ortaya çıkan renk cümbüşünü izliyor. Yerli ve yabancı turistler fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

Kastamonu'nun meşhur seyir terası ilgi görmeye devam ediyor.

Azdavay ilçesindeki Çatak Kanyonu'ndaki 450 metre yükseklikteki cam teras, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor.

Şimdilerde ise bölgedeki sonbaharın eşsiz güzelliğini seyretmek isteyenlerin uğrak noktası oldu.

Yerli ve yabancı turistler burada bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor.

"Türkiye'nin en yüksek cam terası"

AA'nın aktarımına göre; Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek, ilçenin doğa turizminde marka yerlerden biri olduğunu söyledi.

Çatak Kanyonu'nun bölgeye ayrı bir değer kattığını ifade eden Civelek, "İlçemizin en gözde turizm noktalarından biri olan Çatak Kanyonu'ndaki cam teras bölge açısından çok önemli. Cam terasımız Türkiye'nin en yüksek cam terasıdır. 900 metre derinlikteki kanyon vadisini gören 450 metre yüksekliğindeki bir cam terastır." dedi.

"Bölgenin son derece güzel görüntüsü var"

Sonbaharda bölgenin rengarenk olduğunu belirten Civelek, "Özellikle bu günlerde, sonbahar aylarında ziyaretçilerimizin muhteşem bir renk cümbüşünü izleme şansı var. Bölgenin son derece güzel görüntüsü var. Ülkemiz ve yurt dışından ziyaretçileri bekliyoruz." diye konuştu.

"İnanılmaz bir renk cümbüşü var"

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Görevlisi Hikmet Haberal, "İnsanlar bu mevsimde burayı çok seviyor, çok büyük ilgi var. Nedeni de arkamızdaki doğada inanılmaz tabiat güzelliği var. Arkamızda inanılmaz bir renk cümbüşü var. Yağmuru da sisi de ayrı bir güzellik sunuyor. Çevre illerden gelen insanlar burada yoğunluk oluşturuyor."





"Uçsuz bucaksız kanyonu izliyoruz"

Ziyaretçilerden Buğra Öztürk de Ankara'dan geldiğini dile getirerek, "Çatak Kanyonu çok güzel. Başta yükseklik korkusundan dolayı cam terasa çıkarken biraz korktum ama çok güzel bir yer. Burada 450 metre yüksekten uçsuz bucaksız kanyonu izliyoruz. Doğa mükemmel. Doğanın sonbahardaki hali ayrı bir güzellik katıyor." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim"

Metiner Gökçen, daha önce birkaç kez gelmiş olmasına rağmen sonbahardaki görüntüsünü görmek için tekrar geldiğini belirtirken, Fatma Sezgin de, "Umduğumdan daha güzel çıktı. Düşündüğümden daha güzelmiş. Övüyorlardı ama bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim. Harika bir ortamı, doğası var." şeklinde konuştu.