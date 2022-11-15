Sonbaharın gelmesiyle birlikte tüm yurtta kartpostallık manzaralar ortaya çıkmaya başladı. Loç Vadisi'ni ziyaret edenler de renk cümbüşü eşliğinde keyifli bir yürüyüş yapma fırsatı buluyor.

Yurt genelinde sonbahar manzaraları kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Bunlardan biri de Kastamonu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Loç Vadisi...

Sarı ve kızıl tonlarıyla büyüleyen mevsim, Cide ilçesinde yer alan vadiyi adeta doğal fotoğraf stüdyüsona çevirdi.

Sonbaharda da ilgi görüyor

Dünyanın en derin kanyonlarından Valla Kanyonu çıkışından başlayıp yaklaşık 8 kilometre sonra Karakadı Kanyonu'nda sona eren Loç Vadisi, ziyaretçilerini el değmemiş doğal yapısıyla karşılıyor.

Yazın vadiden geçen çayın suyunda serinleyen ziyaretçiler, sonbaharda ise rengarenk ağaçlar arasında yürüyüş yapma fırsatı buluyor.

Kastamonu'daki Loç Vadisi'nde sonbahar şöleni VİDEO

"Bölgemiz cennetten bir köşe"

AA'nın aktarımına göre; Vadideki Hamitli köyünün muhtarı Mehmet Ay, Loç Vadisi'nde her mevsim farklı güzellikle karşılaşılabildiğini söyledi.

Sonbahar mevsiminde de bölgenin ayrı bir güzelliğe büründüğünü vurgulayan Ay, "Her taraf sapsarı rengarenk oluyor. Bölgemiz cennetten bir köşe. Fotoğraf çekmeye gelenler oluyor. Çevre tamamen ormanlarla kaplı. Rengarenk yapraklar arasında sanki sonbaharın içinde yaşıyormuşuz gibi." dedi.

"İstediğim gibi gezip dolaşıyorum"

81 yaşındaki Hüseyin Hurma ise emekliliğinin ardından eşiyle köyde yaşadığını belirterek, "Çocuklar başka yerde çağırıyorlar gitmiyorum. Buranın doğasına alışmışım. İstediğim gibi gezip dolaşıyorum. Sağlığımı buraya borçluyum." diye konuştu.

"Sabah kalktığımda ilk işim evin çevresine bakmak"

Ahmet Ay da yörenin güzelliğine işaret ederek, "Eşi, benzeri bulunmayan bir vadi. Sabah kalktığımda ilk işim, evin çevresine bakmak. Bu güzelliği görünce çok mutlu oluyorum." açıklamasında bulundu.

"Sonbaharın en güzel yaşandığı yer Kastamonu'dur"

Doğa fotoğrafçısı Cebrail Keleş de bölgede yaşayan insanların çevresinin sonbaharın güzellikleriyle çevrili olduğunu vurgulayarak, "Burası kanyonu, şelalesi, turkuaz renkli çayıyla doğa fotoğrafçıları için çok özgün malzeme içeriyor. Bu yüzden 'Sonbaharın en güzel yaşandığı yer Kastamonu'dur' diyoruz." diye konuştu.