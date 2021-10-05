Kastamonu'da selzede, işçilere gönüllü olarak yemek yapıyor

Sel afetinin yaşandığı bölgede yaraların sarılmasının ardından, farklı illerden gelen işçilerin ihtiyaçları selzede tarafından karşılanıyor.

11 Ağustos'ta Kastamonu’da, yoğun yağışın ardından çay ve derelerin taşması sonucu sel felaketi yaşanmıştı.

Can kayıpları ile birlikte birçok ev ve iş yerleri de kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan olayın ardından selin yaraları kısa sürede sarılmaya başlandı. Çalışmaların devam ettiği bölgede 72 yaşındaki selzede Ayşe Umul, ekiplere yemek pişirerek sofralar kuruyor.

PERSONELLERE MORAL VERİYOR

Eşi ve oğlu ile yaşayan Umul, evlerinin selden etkilenmesinden korktukları gerekçesiyle tepe bir bölgeye kaçtı.

Kurtarma ekiplerinin helikopter yollamasıyla başka bir bölgeye götürülen aile, yaklaşık 10 gün sonra evlerine döndü.

Yaşanan felaketin atlatılmasının üzerine hayatları normale dönen Umul Ailesi, il dışından gelerek çayda çalışma yapan 15 personele sıcak yemek, molalarda da çay ikram ederek moral veriyor.

"BURAYA GELECEK DİYE ÇOK KORKTUK"

Sel günü yoğun bir yağmur olduğunu belirten Umul, "Bir yağmur, bir kıyamet, baktım ki derenin kenarındaki ağaçlar yerinden söküldü, gidiyor. Buraya gelecek diye çok korktuk. Daha sonra köy merkezindeki evimize kaçtık. Orada da heyelan oldu, evin üzerindeki ağaçlar göçmeye başladı. Bir gün sonra bizi helikopterle aldılar, Abana'ya götürdüler." dedi.

"HELALİ HOŞ OLSUN"

Personellere destek verdiğini anlatan Ayşe Umul, "Her şeyim, evim selde gidecekti, gitmedi. Dolaplarım ağzına kadar dolu, ben de herkese yediriyorum. Sıhhatim yerinde oldukça bunları çalışanlara ikram etmeye devam edeceğim. Kendilerine iki öğün yemek, üç öğün çay yapıyorum. Çayın yanında poğaça falan bir şeyler yapıp veriyorum. Buraya gelmeleri zor ise çaylarını kendilerine yakın olan camiye götürüyorum. Helali hoş olsun. Vücudum, gücüm yettiği kadar da kendilerine destek olacağım." ifadelerini kullandı.





"BİZE YORGUNLUĞUMUZU HİSSETTİRMEDİ"

DSİ 23. Bölge Müdürlüğü personeli Ergin Yazımcı, yaşanan sel felaketinin ardından Türkiye'nin farklı bölgelerinden ekiplerle Bozkurt'a geldiklerini dile getirdi.

Bu süre içinde Ayşe Umul ile tanıştıklarını aktaran Yazımcı, "Kendisi bize yemek verdi, çayımızı verdi, sağ olsun, bize kendi evimizi aratmadı. Kendisine minnettarız. Dış bölgeden gelen arkadaşlarımızla bize yorgunluğumuzu hissettirmedi, kendisine ve ailesine çok teşekkür ederiz." diye konuştu.