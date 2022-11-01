Kastamonulu çift, ölmeden mezarlarını yaptırdı

Taşköprü ilçesinde yaşayan ve çocukları olmayan karı koca, evlerinin bahçesine mezar yaptı. Çift, sık sık mezarlarını ziyaret ediyor.

İstanbul'da uzun yıllar kapıcılık yaptıktan sonra emekliye ayrılan 56 yaşındaki Erol Ünal, yaklaşık 7 ay önce 35 yıllık eşi Firdevs Ünal (49) ile birlikte memleketi Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Erik köyüne yerleşti.

İlerleyen yaşları ve sağlık problemlerinin ardından ölümü düşünmeye başlayan çift, çocukları da olmadığı için ölmeden önce mezarlarını yaptırma kararı aldı.

Evlerinin bahçesine mezar yaptırdı

Erol Ünal, eşi Firdevs Ünal ile yan yana olabilmek için köyde bulunan bahçesine mezarlarını yaptırdı. Yaptırdığı mezar taşlarına da 'İyi günde, kötü günde beraber olduk' sözlerini yazdırdı. Mezarların üzerine de şemsiye yerleştirdi. Erol Ünal, eşinin ve kendisinin mezarını her gün ziyaret ediyor.

"Düşündük taşındık artık yorulduk dedik"

Erol Ünal, ölmeden önce hem eşinin hem de kendisinin mezarını yaptırmak istediğini belirterek, "İstanbul'da kapıcılık yaptım, servis çektim, çöp topladım. Sağa sola giderek millete hizmet ettim. Düşünüp taşındık, 'artık yorulduk' dedik, köyüme geldim. 6- 7 ay oldu köyüme geleli, aklıma ölüm geldi. Ben de 'ölmeden mezarlıklarımı yaptırayım, hazır olsun' dedim. 'Kimseye yük olmayayım, kendi işimi kendim göreyim' dedim.

"Mezarımın içerisine yatıyorum, yorulunca dinleniyorum"

Eşimi ikna ettim. Eşim biraz gönülsüz oldu; ama sonradan ikna oldu. Eşim ikna olunca ben de mezarları yaptırmaya karar verdim ve yaptırdım. Mezarları bahçemin içerisine yaptırdım. Ben bahçemi çok seviyorum. Kavaklığımı seviyorum. Mezarların başına ara sıra gelip gidiyorum. Mezara bakıyorum, içerisine yatıyorum, yorulunca dinleniyorum. Kendime göre burada vakit geçiriyorum." diye konuştu.

"İlk gördüğümde şok oldum ama zamanla alıştım"

Firdevs Ünal, rahatsızlığı nedeniyle ameliyat geçirdiğini belirterek, "Ameliyata girerken bana söyledi, ben de şok oldum. Dedim 'niye yaptırıyorsun, tam da ameliyata girerken söylüyorsun.' Sonradan da karar verdik, 'yaptıralım' dedik. Buraya ara sıra geliyorum. İlk gördüğümde şok oldum; ama zamanla alıştım. Beraber geliyoruz, burada oturuyoruz. Mezarların temizliğini yapıyoruz. Bir gün beni aradı 'bahçeye doğru gidiyorum' dedi. Gelmiş mezarın içinde yarım saatten fazla uyumuş. Benim haberim yoktu." dedi.





















