İstanbul’da yaşadığı sırada bir süre diş ağrısına çeken genç, kanser olduğunu öğrenince doğduğu köye geri dönmek zorunda kaldı. Acılı bir hayat hikayesi olan genç, şimdi yardım bekliyor.

Kastamonu’nun Küre ilçesinde bağlı Kayadibi Köyü Çuha Mahallesi’nde ikamet eden 34 yaşındaki Ersin Alagöz'ün, 30 yıl önce annesi ve babası öldürüldükten sonra İnebolu’da bulunan Azize Ana Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’na (YİBO) kaydı yaptırıldı.

Buradan mezun olduktan sonra iş hayatına atılmak üzere İstanbul’a giden Ersin Alagöz, bir fabrikada işe girdi ve çalışmaya başladı.

Bu sırada nişanlanan ve evlilik hayali kuran Ersin Alagöz, bir gün dişinin ağrıması üzerine duramayarak hastaneye müracaat etti.

“20 YAŞ DİŞİMİ ÇIKARTIYORUM”

Hastaneye gitmeden önce arkadaşlarına ‘20 yaş dişimi çıkartıyorum’ diye espri yapan Ersin Alagöz’e, İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde yapılan tetkiklerle Lenfoma kanseri teşhisi konuldu.

Kanserin üçüncü evresinde olduğu söylenen Alagöz, işten ayrılmak zorunda kaldı.

Alagöz, 2 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gördü. Bu sırada maddi imkansızlar da başladı.

Kastamonulu genç diş ağrısı için gittiği hastanede kanser olduğunu öğrendi VİDEO

ARKADAŞININ YANINA GİTMEK ZORUNDA KALDI

Kalacak yeri olmayan Alagöz, Yozgat’ın Sorgun ilçesinde bulunan en yakın arkadaşı Eray Çalışkan’ın yanına gitti.

Yaklaşık üç yıl boyunca Yozgat’ta kalan ve tedavilerine buradan devam eden Ersin Alagöz, kemoterapi tedavisinin bitmesiyle memleketi olan Küre’nin Kayadibi köyündeki baba ocağına geldi.

Burada yaşamaya başlayan Ersin Alagöz, hayırseverlerin yardımlarıyla ayakta durmaya çalışıyor.

ANNESİ VE BABASI ÖLDÜRÜLDÜ

Acı bir geçmişe sahip olan Ersin Alagöz, “Ben, annemi ve babamı çok küçük yaşta kaybettim. Babamı kaybettiğimizde 3 yaşındaydım. Annemi kaybettiğimizde de 4 yaşındaydım. Babam, 1990’lı yıllarda öldürüldü. 1991 yılında da burada Çuha Doruğu diye tabir ettiğimiz yerin alt tarafında karakolun yakınında annemi öldürdüler. Annem ve babam öldürüldükten sonra bize, 12 yaşımıza kadar anneannemiz baktı. 12 yaşında anneannemi kaybettikten sonra 18 yaşımıza kadar bizlere teyzemiz baktı. 18 yaşımızdan sonra kardeşlerim ve ben, herkes seçimlerini yaptı. İş hayatına atıldık.” diye konuştu.

“ELİNDEN TUTMAMIZ GEREKİR”

Ersin Alagöz’ün bundan sonra elinden tutulması gerektiğini söyleyen Kastamonu Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı ve Kuzeykent Mahallesi Muhtarı Hakan Çölez, “Arkadaşlarının desteğiyle bugüne geldiğini duyduk. Şu saatten sonra en azından elinden tutmamız gerektiğini düşünüyorum. El birliğiyle bundan sonraki süreçte onunla birlikte olacağız.” şeklinde konuştu.

ESKİ OKUL MÜDÜRÜ YARDIM KAMPANYASI BAŞLATTI

Azize Ana YİBO’nun emekli Okul Müdürü Necmi Mankaloğlu ise kanser tedavisi gören eski öğrencisi Ersin Alagöz’e sahip çıktı.

Yardım kampanyası için kolları sıvayan Mankaloğlu, gerekli evrakları hazırladı.

Emekli okul müdürünün bu talebine, İnebolu Kaymakamlığı duyarsız kalmadı ve onay verdi.

"YARDIM ELİ UZATANLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ersin Alagöz’e yardım etmek isteyenlere şimdiden teşekkür eden Mankaloğlu, “Kaymakamlık onayı ile 3 kişilik bir komite oluşturulmasın ardından Ali Gürsoy, Celal Baltaoğlu ve Necmi Mankaloğlu adına Ziraat Bankasından hem TL hesap açıldı ve yurt dışından gelecek destekleri karşılamak amacıyla euro hesabı açıldı. Sağlığına kavuşmak için kendisine yardım eli uzatan kişilere şimdiden teşekkür ediyoruz, tüm hastalara acil şifalar diliyorum.” dedi.