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    Kastamonu'ya dolu yağdı

    Kastamonu'nun Araç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu.
    • 31.05.2022 - 18:48
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 19:00
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    Kastamonu'ya dolu yağdı

    Kastamonu'nun Araç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı.

    Dolu yağdı

    Fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle sürücüler, araçlarını dolu yağışından koruyabilmek için kapalı alanlara akın etti.

    Cadde ve sokaklar beyaza büründü

    İHA'nın haberine göre dolu yağışı sebebiyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bir süre devam eden dolu yağışı ardından yerini tekrar yağmura bıraktı.

    Kastamonu'ya dolu yağdı VİDEO

    Kastamonu ya dolu yağdı #1

    Kastamonu ya dolu yağdı #2

    Kastamonu ya dolu yağdı #3


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