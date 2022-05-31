- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Kastamonu'ya dolu yağdı
Kastamonu'ya dolu yağdı
Kastamonu'nun Araç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış ile birlikte dolu yağışı da etkili oldu.
- 31.05.2022 - 18:48
- Güncelleme : 31.05.2022 - 19:00
Kastamonu'nun Araç ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı.
Dolu yağdı
Fındık büyüklüğünde yağan dolu sebebiyle sürücüler, araçlarını dolu yağışından koruyabilmek için kapalı alanlara akın etti.
Cadde ve sokaklar beyaza büründü
İHA'nın haberine göre dolu yağışı sebebiyle cadde ve sokaklar beyaza büründü. Bir süre devam eden dolu yağışı ardından yerini tekrar yağmura bıraktı.