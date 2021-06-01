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Kat kat lezzet: Kayseri yağlaması tarifi
Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde yer alan Kayseri yağlaması tarifi, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki Kayseri yağlaması nasıl yapılır? İşte tarifi..
- Haber Merkezi
- 01.06.2021 - 16:56
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde, Kayseri yağlaması yer aldı.
Kayseri yağlamasının nasıl yapıldığını merak eden izleyiciler, arama motorları üzerinden Kayseri yağlaması tarifi hakkında araştırmalara başladı.
11 kat ince açılmış lavaş arasına kıymalı harç koyularak hazırlanan Kayseri yağlaması tarifi, eşsiz görüntüsüyle sofranızı süslerken, harika lezzetiyle de iştahınızı açacak.
Peki Kayseri yağlaması nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, Kayseri yağlaması tarifi...
KAYSERİ YAĞLAMASI MALZEMELERİ
Hamuru için:
- 1 su bardağı ılık su
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 paket kuru maya
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 silme yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 5 su bardağı un
İç harç için:
- 500 gr kıyma
- 3 orta boy domates
- 2 büyük boy yeşilbiber
- 1 büyük boy kırmızıbiber
- 2 diş sarımsak
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 yemek kaşığı biber salçası
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 çay bardağı sıvıyağ
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı karabiber
Üzeri için:
- 1 kase yoğurt
KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR? KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ
- Ilık süt, şeker ve mayayı sıcak bir fırının üzerinde mayalanmaya bırakın.
- Geniş bir kaba elenmiş unu alın ve sıvıyağ, su, tuz ve aktifleşmiş mayayı ekleyin.
- Hamuru iyice yoğurun.
- Ardından 11 eşit bezeye ayırıp bezeleri yuvarlayın.
- Hamurların üzerine nemli bir bez örtüp yarım saat kadar bekletin.
- Geniş bir tavaya tereyağı ve sıvıyağı alın.
- İnce doğranmış soğan ve biberleri ekleyip kavurun.
- Ardından ezilmiş ve ince doğranmış sarımsağı ekleyin.
- Soğanlar pembeleştikten sonra kıymayı ekleyip iyice kavurun.
- Küçük küçük doğranmış domatesi ekleyin.
- Salçayı da ekleyip iyice karıştırın.
- Suyunu, tuzunu ve baharatları ekleyin. Kapağını kapatıp suyunu çekmesini bekleyin.
- Mayalanan hamurları bir yemek tabağı boyutunda açın ve bir saç üzerinde pişirin.
- Pişen lavaşların arasına eritilmiş tereyağı sürüp yumuşamaya bırakın.
- Bir lavaş, bir kat kıymalı harç olacak şekilde hamurları üst üste dizin.
- 11 kat olan hamuru dörde bölüp orta kısmına yoğurt dökün.
- Kayseri yağlaması tarifi hazır. Afiyet olsun…