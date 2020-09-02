Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi, Bodrum’da demirli olan milyon dolarlık yat “Katara’ya” geldi. Ailenin 2 kamyon eşya ve yaklaşık 500 bavulunun taşınması saatler sürdü.

Bodrum’a 3 gün önce demir atan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’in ailesine ait “Katara” isimli milyon dolarlık lüks yatın, kim için geldiği belli oldu.

Sabah saatlerinden itibaren lüks yatta hummalı bir çalışma başladı.

Gıda kamyonlarının biri gitti, diğeri geldi. Gün boyu hazırlık yapan yat personeli, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin ailesi için hazırlandı.

Katar Kraliyet Ailesi, 2 kamyon eşya ile Bodrum’a geldi VİDEO

ÜST DÜZEY ÖNLEM ALINDI

Katar Kraliyet Ailesi için Milas-Bodrum havalimanında üst düzey önlem alındı.

Jumbo jet ile gelen Kraliyet Ailesi için havalimanından, Bodrum gemi yanaşma iskelesine kadar emniyet güçleri yol güzergahında üst düzey önlem aldı.

Polis ekiplerinin eskortluğunda yata geçen aileye, denizde de Sahil Güvenlik ekiplerinin eşlik ettiği görüldü.

180 PERSONELİYLE GELDİ

Katar Kraliyet Ailesi, yata geçtikten sonra Bodrum nakliyat tarafından 2 kamyon eşya da yata getirildi. Yaklaşık 2 saatte özenle indirilen 500 valiz ve dalış tüpleri, en çok dikkat çeken eşyalar oldu.

Yüzen sarayda tatil yapacak olan aile için özel aşçılar, garsonlar, dalış eğitmenleri, çocukların dadıları, korumalar ve tekne personelleri ile birlikte toplam 180 kişinin geldiği tahmin ediliyor.

ARACI KENDİ KULLANDI

Kraliyet Ailesi'nden olduğu öğrenilen kişinin Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşlerinden biri olduğu, 5 çocuğu ve eşi ile Bodrum’un mavi sularında tatil yapacağı öğrenildi.

Korumalarıyla gümrük sahasına giren Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani’nin kardeşinin aracı bizzat kendisi kullanırken, 8 koruma aracı, 9 VIP minibüs de ona eşlik etti.

KAÇ GÜN KALACAKLARI BELLİ DEĞİL

Yata giren Al Sani'nin kardeşinin ilk işi ise bebeğini sevmek oldu. Uzun süre bebeği ile vakit geçiren Katar Emiri’nin kardeşi, daha sonra içeriye geçerek, televizyon izledi.

Katar Kraliyet Ailesi'ne mensup ailenin, Bodrum’da kaç gün kalacağı ise bilinmiyor.