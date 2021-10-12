Katil Gal Arısı nedir, nasıl anlaşılır? Bir ilde daha görüldü

Katil Gal Arısı nedir, nasıl anlaşılır? Bir ilde daha görüldü

Halk arasında ‘katil arı’ olarak bilinen ‘gal arısı’ Düzce, Bartın ve Kastamonu’nun ardından Sinop’ta da ortaya çıktı. Peki Gal Arısı nedir, nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

Çiftçilerin korkulu rüyası "Katil Gal Arısı" tehditi büyüyor...

Kestane ağaçlarının kurumasına yol açan ve halk arasında ‘katil arı' olarak bilinen ‘gal arısı', son olarak; Düzce, Bartın ve Kastamonu'nun ardından Sinop'ta da ortaya çıktı.

Daha önce Türkeli'de görülen katil arı, Ayancık ilçesini de tehdit etmeye başladı. Köylüler yetkililerin bir an önce önlem almasını istedi.

Paniğe kapılan vatandaşlar da araştırmalarını yoğunlaştırdı. Peki Kaitl Gal Arısı nedir, nasıl anlaşılır? Gal Arısı zararlı mı, zehirli mi? Gal Arısı insanı sokar mı? İşte detaylar...

KATİL GAL ARISI NEDİR?

Gal Arısı, nam-ı diğer "Katil Arı"sının anavatanı Çin'dir. Gal Arısı yüksek miktarda Gal oluşumu sağlar, bu da bitkilerin fotosentez yapmasına engel olur. Bunun yanı sıra bitkiler, meyveler ve çiçeklerde ciddi azalışlarla karşılaşılır.

Bazı ağaçlarda ya da bitkilerde olağandışı topaklar veya kütleler ortaya çıkabilir. Bu garip oluşumlara safra ya da gal adı verilir. Gal'ın miktarının yüksek olduğu yerde bitkiler büyüyemez.

TÜRKİYE'DE GÖRÜLDÜ

Türkiye'de ilk olarak Nisan 2014'te Marmara Bölgesi'nde tespit edildi. Karantina tedbirlerine rağmen 2018 yılında bu bölgeden Aydın ve İzmir'e, üzerinde kestane gal arısı galleri bulunan kestane fidan satışı ile bulaştı.

Daha sonra Düzce; Bartın ve Kastamonu illerine bulaştı ve son olarak Sinop'ta da 2021 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrol ve denetim ekiplerince tespiti yapıldı.

KESTANE AĞAÇLARINA DADANIYOR

Soğuk kış gecelerinin vazgeçilmezi kestanede bu yılki hasadın sonuna doğru gelinirken üretim alanlarında sezon boyunca yaşanan sorunlar da gün yüzüne çıkıyor. Sorunların başında ise kestane ağaçlarına zarar vererek rekoltenin düşmesine neden olan gal arısı zararlısı bulunuyor.