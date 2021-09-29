Kavanozlardaki etiket nasıl sökülür? En pratik yöntemler

Kavanozlardaki etiket nasıl sökülür? En pratik yöntemler

Kavanozları değerlendirmek isteyen ev hanımları, üstlerindeki etiketlerin nasıl çıkarılacağını araştırılıyor. Peki, "Kavanozlardaki etiket nasıl sökülür?" İşte en pratik uygulamalar...

Birçok kişi evinde kullandıkları cam kavanozları çöpe atmak yerine, saklamayı ve yeniden kullanmayı tercih ediyor.

Özellikle ev hanımlar cam kavanozları saklayarak, kışın kahvaltılık yapmak için kullanıyor.

Ancak cam kavanozların üzerindeki etiket sıkıntı olabiliyor ve bazen el üzerinde yapışkan bir his bırakıyor.

Bunun üzerine etiketlerden kolayca ve sorunsuz bir şekilde kurtulmak isteyenler, "Kavanozlardaki etiket nasıl sökülür?" sorusunu araştırmaya başladı.

Peki, Kavanozlardaki etiket nasıl sökülür? İşte detaylar...

KAVANOZLARDAKİ ETİKET NASIL SÖKÜLÜR?

Bir kovanın içerisine sıcak su koyun ve ağzına kadar doldurdun.

Suyun sıcak olması önemlidir çünkü etiketi daha kolay söker.

Kovanın içerisine bulaşık deterjanı ekleyin. Bu gevşemeyi ve çözülmeyi sağlayacaktır.

Kovanın içine deterjanın ardından birkaç damla beyaz sirke ekleyin.

Beyaz sirke asidik olduğu için etiketi kavanoza yapıştıran zamkın çözülmesine katkı sağlayacaktır.

Ardından kapaklarını çıkardığınız kavanozları kovaya yerleştirin.

Kavanozların etiketlerinin daha iyi çözülmesi için en az 30 dakika bekleyin.

Ardından kavanozu sudan çıkarın ve etiketi sökmeye başlayın.

Etiketi çıkardıktan sonra kavanozu iyice yıkayın ve durulayın.