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- Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe'de ölçüldü
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe'de ölçüldü
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 101 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.
- AA
- 21.12.2021 - 17:28
- Güncelleme : 21.12.2021 - 18:11
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ölçüldü.
EN FAZLA KAR KALINLIĞI KARTEPE'DE ÖLÇÜLDÜ
Verilerden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartepe'de 101, Kartalkaya'da 80, Palandöken ve Nemrut'ta 70, Uludağ'da 65, Hesarek'te 61, Hakkari'de 59, Ergan'da 41, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Sarıkamış'ta 32, Murat Dağı'nda 30, Erciyes'te 27, Yalnızçam'da 12, Yıldız Dağı'nda 11 santimetre ölçüldü.
EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI
Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|22.12.2021
|En düşük
|En yüksek
|Kartepe
|KY
|-8
|-5
|Kartalkaya
|KY
|-12
|-10
|Palandöken
|S
|-16
|-12
|Nemrut Dağı
|ÇB
|-13
|-10
|Uludağ
|S
|-15
|-9
|Hesarek
|S
|-13
|-7
|Hakkari
|KY
|-19
|-8
|Ergan
|S
|-15
|-10
|Ovacık
|S
|-10
|-4
|Ilgaz
|KY
|-13
|-10
|Sarıkamış
|KY
|-16
|-9
|Murat Dağı
|P
|-17
|-7
|Erciyes
|S
|-18
|-11
|Yalnızçam
|S
|-17
|-10
|Yıldız Dağı
|S
|-12
|-8
(KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)