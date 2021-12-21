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    Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe'de ölçüldü

    Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 101 santimetreyle Kartepe'de kaydedildi.
    • AA
    • 21.12.2021 - 17:28
    • Güncelleme : 21.12.2021 - 18:11
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    Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe'de ölçüldü

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ölçüldü.

    EN FAZLA KAR KALINLIĞI KARTEPE'DE ÖLÇÜLDÜ

    Verilerden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartepe'de 101, Kartalkaya'da 80, Palandöken ve Nemrut'ta 70, Uludağ'da 65, Hesarek'te 61, Hakkari'de 59, Ergan'da 41, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Sarıkamış'ta 32, Murat Dağı'nda 30, Erciyes'te 27, Yalnızçam'da 12, Yıldız Dağı'nda 11 santimetre ölçüldü.

    EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

    Bazı kayak merkezlerinde yarın en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

    Merkez 22.12.2021 En düşük En yüksek
    Kartepe KY -8 -5
    Kartalkaya KY -12 -10
    Palandöken S -16 -12
    Nemrut Dağı ÇB -13 -10
    Uludağ S -15 -9
    Hesarek S -13 -7
    Hakkari KY -19 -8
    Ergan S -15 -10
    Ovacık S -10 -4
    Ilgaz KY -13 -10
    Sarıkamış KY -16 -9
    Murat Dağı P -17 -7
    Erciyes S -18 -11
    Yalnızçam S -17 -10
    Yıldız Dağı S -12 -8

    (KY: Kar yağışlı, S: Soğuk, ÇB: Çok bulutlu, P: Puslu)

    Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe de ölçüldü #1

    Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Kartepe de ölçüldü #2

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