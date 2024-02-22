Kayak merkezlerinde kar kalınlığında Hakkari zirvede Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 168 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü...

AA

Kış mevsiminin sonuna doğru kayak merkezlerinde yoğunluk devam ediyor.

Bu süreçte Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı durumunu sık sık raporluyor.

Zirve Hakkari'de

Buna göre kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 168 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Merkezlerde son kar durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Hakkari'de 168, Kartalkaya'da 167, Sarıkamış'ta 152, Palandöken'de 150, Ergan'da 128, Erciyes'te 72, Yalnızçam'da 62, Uludağ'da 60, Davraz'da 50, Kartepe'de 49, Haserek'te 47, Ovacık'ta 35, Ilgaz'da 33, Yıldızdağı'nda 30, Mersivan'da 28, Denizli'de 20, Kop ve Çambaşı'nda 18, Murat Dağı'nda 13, Gevaş'ta 11, Yıldıztepe'de 15, Keltepe'de ise 5 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez En düşük - En yüksek

Hakkari KY -17 -2

Kartalkaya S -6 0

Sarıkamış KY -9 -2

Palandöken KY -9 -2

Ergan KY -5 0

Erciyes KY -5 1

Kartepe S -3 6

Uludağ AB -3 4

Çambaşı KY -5 2

Yıldıztepe P -1 2

Mersivan KY -15 -10

Yalnızçam KY -8 1

Ilgaz KY -3 0

Yıldız Dağı KKY -2 2

Zigana KY -5 5

Kop KY -4 2

Denizli S -3

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)