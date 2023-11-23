Kayak merkezlerinde kar kalınlıkları ölçüldü Kayak merkezlerinde kar kalınlığı en fazla 50 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü.

AA

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor.

Geçtiğimiz hafta başlayan sağanak yağmur, birçok ilde olumsuzluklara yol açtı.

Birçok il, hafta sonu sert soğuk ve fırtınayla karışık şiddetli yağmurla mücadele etti.

Yurdun dört bir yanındaki şiddetli yağışların ardından kimi bölgelerde kış turizmi için erkenden hareketlilik başladı.

Yerli ve yabancı turistlerin de dört gözle beklediği kayak sezonu başlıyor.

Yurdun yüksek kesimlerine ise ilk kar düştü...

Yağışın ardından gözler kayak merkezlerine çevrildi.

En fazla kar kalınlığı Palandöken'de

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinde kar kalınlıkları ölçüldü. Merkezlerin arasında en fazla kar kalınlığı 50 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.

Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı şu şekilde;

Palandöken'de 50

Kartalkaya ve Palandöken-2'de 45

Uludağ'da 40

Hakkari'de 28

Sarıkamış'ta 27

Keltepe'de 26

Hesarek'te 17

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)