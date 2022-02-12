Kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ölçüldü

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kayak merkezlerinde kayıtlara geçen son verileri paylaştı.

Türkiye'de kış turizm merkezleri, tatilini geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktaları olmaya devam ediyor.

Kayak tutkunları, Kartalkaya, Palandöken, Erciye, Kartepe ve Uludağ gibi merkezlerde yoğunluk oluşturuyor.

EN FAZLA KAR KALINLIĞI KARTALKAYA'DA

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 218 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Kartalkaya'nın yanı sıra kar kalınlığı Ovacık'ta 180, Denizli'de 175, Hakkari'de 163, Davraz'da 156, Palandöken'de 150, Erciyes ve Kartepe'de 140 santimetre olarak ölçüldü.

KAR KALINLIĞI NEREDE KAÇ SANTİM

Kar yüksekliği ayrıca, Yedikuyular'da 136, Yıldız Dağı'nda 135, Uludağ'da 122, Keltepe'de 110, Ergan'da 99, Hesarek'te 98, Yıldıztepe'de 94, Ilgaz'da 85, Sarıkamış'ta 78, Murat Dağı'nda 75, Elmadağ ve Hazarbaba'da 60, Mersivan'da 58, Zigana'da 55, Saklıkent'te 53, Ladik'te 51, Çambaşı'nda 47, Salda'da 41, Konaklı'da 38, Kop'ta 37, Muş'ta 33 ve Yalnızçam'da 31 santimetre şeklinde kayıtlara geçti.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: