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    Kayakseverler Palandöken'de yeni yıla girdi

    Yılbaşını kutlamak için Palandöken Kayak Merkezi'ne giden vatandaşlar karın keyfini çıkardı.
    • 01.01.2023 - 14:51
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    Kayakseverler Palandöken'de yeni yıla girdi

    Yılbaşı kar ile iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar Erzurum'a yöneldi.

    Kayakseverler, Palandöken Kayak Merkezi'nde yeni yılın ilk gününü kayarak geçirdi.

    "Eğlence dört dörtlüktü"

    Merkeze gelen Bilal Pirimoğlu adlı vatandaş, "Palandöken Dağı'na herkesi bekliyoruz. Gayet güzel bir tesis. Ünlüler de şu an burada. Biz de gayet memnunuz. Pistler güzel, bütün pistler de açık, aktif bir şekilde kullanabiliyoruz. 2023’e Erzurum’da girdik, eğlence dört dörtlüktü. Sezonun açılması da ayrı bir artı oldu bizim için” dedi.

    "Türkiye’de bu kız sezonu bir ilkiz"

    Cihan Eğilmez ise, “Şu anda Türkiye’de tek kayak sezonunu açan yer Palandöken Kayak Tesisleri. Bunun için çok mutluyuz, sevinçliyiz. Türkiye’de bu kız sezonu bir ilkiz. Biz kayak yaparak yeni yıla girdik” diye konuştu.

    Kayakseverler Palandöken de yeni yıla girdi #1

    Kayakseverler Palandöken de yeni yıla girdi #2

    Kayakseverler Palandöken de yeni yıla girdi #3


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