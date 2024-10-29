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Haber Merkezi

İsrail'in Gazze'de soykırımı devam ediyor.

43 bini geçen sivil kayıpların yanında Gazze şehri de yerle bir edildi.

İsrail, Hamas'ın liderlerini de suikastlarla katletti.

YAHYA SİNVAR'IN KAHRAMANCA ÖLÜMÜ

İran'daki suikast ile katledilen İsmail Heniyye'nin yerine gelen Yahya Sinvar da yakın zamanda son ana kadar İsrail güçleriyle çarpışarak şehit oldu.

Sinvar'ın bir koltuk üzerinde son gücüyle İsrail drone'larına sopa fırlattığı anlar, dünyanın gündemine oturdu.

İSTANBUL'DA BİR GARİP TEMSİL

Bu trajik ve bir o kadar da Filistin direnişine güç veren kahramanca ölüm, İstanbul'da garip bir temsile konu oldu.

O ANLARI CANLANDIRDI

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Nebi Destekçileri Teşkilatı konferansında Sultan II. Abdülhamid’in torunu Kayıhan Osmanoğlu, Sinvar'ın öldüğü anları canlandırdı.

DALGA KONUSU OLDU

Kırmızı şeritle çevrilen bir koltuğa oturan Osmanoğlu, yanında havalandıran bir drone'a sopa gösterdi.

O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada dalga konusu oldu.