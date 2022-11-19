Kayıp güvercin 140 yıl sonra görüldü

Bilim insanları, 140 yıldır gözükmeyen siyah enseli sülün güvercinini yeniden tespit etti.

Uzmanlar bir ay boyunca yaptığı izlemelerle Papua Yeni Gine'deki bir ormanda siyah tüylü sülün güvercinine 140 yıl sonra yeniden rastladı.

Araştırma süresince yöre halkından çok sayıda kişiyle iletişim kuruldu ve kuşun arandığı ormana 20'yi aşkın kamera yerleştirildi.

1882'den beri görülmeyen kuş, araştırmacılar tarafından kameralarayla görüntülendi.

Kameranın önünden geçti

BBC'nin haberine göre; ABD'deki Cornell Üniversitesinden Jordan Boersma, "Fotoğraflar arasında gezinirken, kameramızın hemen yanından geçen kuşun fotoğrafı beni hayrete düşürdü." ifadesini kullandı.

Araştırma ekibinden John Mittermeier, siyah enseli sülün görmenin "tek boynuzlu at görmek gibi" hissettirdiğini söyledi.

Bilim insanları, kuşa yeniden rastlanılmasının türün yok olmasını önlemeye yardımcı olacağını umuyor.