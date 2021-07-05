Kayısı yiyen Anadolu sincabı

Ülkemizin yaban hayatı açısından en önemli yerleri arasındaki Tunceli'de, Anadolu sincabının doğaya bırakılan kayısıyı yeme anı kameraya yansıdı.

Kemirgenler takımının sincapgiller ailesine ait 38 tür ile temsil edilen ve toprak altında yaşayan Anadolu sincabı (gelengi), Tunceli'de görüntülendi.

Sevimli sincap, kameralara, Pülümür Vadisi'nde doğaya bırakılan kayısıyı yerken yakalandı.

"KEYİFLE YEDİ"

O anları kayda Ayhan Özdemir, Pülümür Vadisi’nde sık sık yaban hayvanlarıyla karşılaştıklarını belirterek "Doğa tutkunu ve fotoğrafçı arkadaşlarla sürekli Pülümür Vadisi'ne geliriz. Bu vadi birçok yaban hayatına ev sahipliği yapıyor. Anadolu sincabını gördük ve kendisine doğru kayısı attık. Bir baktık ki sincap gelip kayısıyı keyifle yemeğe başladı ve ben de o anları görüntüye aldım." dedi.

Anadolu sincabının kayısı ziyafeti kamerada