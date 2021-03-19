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- Kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi..
Kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi..
Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılan kaymaklı ekmek kadayıfı, denemek isteyenler tarafından araştırılıyor. Peki, kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?
- Haber Merkezi
- 19.03.2021 - 15:54
- Güncelleme : 19.03.2021 - 18:00
Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan Gelinim Mutfakta programında gelinler bugün kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi için kıyasıya mücadele etti.
Kaymaklı ekmek kadayıfı yapmak isteyen seyirciler, kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi ve malzemeleri hakkında araştırmalaraa başladı.
Peki Gelinim Mutfakta kaymaklı ekmek kadayıfı malzemeleri nelerdir? Kaymaklı ekmek kadayıfı nasıl yapılır? İşte, kaymaklı ekmek kadayıfı tarifi..
KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI MALZEMELERİ
- 400 gram kaymak
- 1 adet ekmek kadayıfı
- 5 su bardağı sıcak su
- 2 kg toz şeker
- 5 su bardağı soğuk su
- Yarım limonun suyu
GELİNİM MUTFAKTA KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI TARİFİ
- Ekmek kadayıfını kendinden büyük bir tepsiye yerleştirin.
- Ardından üzerine 5 su bardağı sıcak suyu gezdirin.
- Bir tencerede toz şeker ve 5 su bardağı soğuk suyu bir taşım kaynatın.
- Daha sonra ekmek kadayıfının üzerine şerbeti gezdirerek dökün.
- Tepsiyi ocağa oturtup ekmek kadayıfını ağır ateşte ara sıra çevirerek pişirin.
- Pişirme sırasında tepsinin yanlarında biriken şerbeti ara ara tatlının üzerine gezdirin.
- Ocaktan alıp soğumaya bırakın.
- Dilimleyip üzerlerine kaymak yerleştirin.
- File Antep fıstığı serpip servis yapın.