Kaymaklı şileki tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Şanlıurfa'nın meşhur şileki tatlısı tarifi..

Kaymaklı şileki tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Şanlıurfa'nın meşhur şileki tatlısı tarifi..

Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısının menüsünde kaymaklı şileki tatlısı yer aldı. İzleyiciler, kaymaklı şileki tatlısının tarifini araştırmaya başladı. İşte kaymaklı şileki tatlısı tarifi.

Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde kaymaklı şileki tatlısı yer aldı.

Şanlıurfa'nın meşhur tatlısı olan kaymaklı şilekinin nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden kaymaklı şileki tatlısı tarifi hakkında araştırmalara başladı.

Hamur işi olan şileki tatlısının püf noktası sade yağ kullanılmasıdır.

Peki, görüntüsüyle iştahları kabartan ve oldukça pratik olan kaymaklı şileki tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, kaymaklı şileki tatlısı tarifi..

KAYMAKLI ŞİLEKİ TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1,5 su bardağı su

İç malzemesi:

1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

Şerbeti için:

400 gram toz şeker

1 su bardağı su

Sıvı yağ

Servis için:

Kaymak

KAYMAKLI ŞİLEKİ TATLISI NASIL YAPILIR?