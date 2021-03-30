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- Kaymaklı şileki tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Şanlıurfa'nın meşhur şileki tatlısı tarifi..
Kaymaklı şileki tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Şanlıurfa'nın meşhur şileki tatlısı tarifi..
Zuhal Topal'la Sofrada'nın bugünkü yarışmacısının menüsünde kaymaklı şileki tatlısı yer aldı. İzleyiciler, kaymaklı şileki tatlısının tarifini araştırmaya başladı. İşte kaymaklı şileki tatlısı tarifi.
- Haber Merkezi
- 30.03.2021 - 17:43
- Güncelleme : 30.03.2021 - 17:53
Hafta içi her gün FOX TV ekranlarında izleyicilerle buluşan Zuhal Topal'la Sofrada programının bugünkü yarışmacısının menüsünde kaymaklı şileki tatlısı yer aldı.
Şanlıurfa'nın meşhur tatlısı olan kaymaklı şilekinin nasıl yapıldığı merak edildi. Programın izleyicileri, arama motorları üzerinden kaymaklı şileki tatlısı tarifi hakkında araştırmalara başladı.
Hamur işi olan şileki tatlısının püf noktası sade yağ kullanılmasıdır.
Peki, görüntüsüyle iştahları kabartan ve oldukça pratik olan kaymaklı şileki tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? İşte, kaymaklı şileki tatlısı tarifi..
KAYMAKLI ŞİLEKİ TATLISI TARİFİ İÇİN MALZEMELER
Hamuru için:
- 1 su bardağı un
- 1 çay kaşığı tuz
- 1,5 su bardağı su
İç malzemesi:
- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
- Şerbeti için:
- 400 gram toz şeker
- 1 su bardağı su
- Sıvı yağ
Servis için:
- Kaymak
KAYMAKLI ŞİLEKİ TATLISI NASIL YAPILIR?
- Un, su ve tuzu bir kaseye alıp akıcı bir hamur elde eden kadar karıştırın.
- Tavayı orta ateşte ısıtın. Ardından tavayı yumurta büyüklüğünde kuyruk yağı ile az miktarda yağlayın.
- Tavanın büyüklüğüne göre hamuru ince bir şekilde dökün ve her iki tarafı da pembeleşinceye kadar pişirin.
- Pişirdiğiniz hamurların soğumasını bekleyin ve bu esnada kurumaması için üzerini örtün.
- Diğer taraftan şerbeti için su ve şekeri bir tencereye alıp 5 dakika kaynatın.
- Tatlınızı tepside ikram edecekseniz hamurları ikiye ayırıp orta kata ceviz serpin.
- Kalan hamurları üzerine yerleştirip baklava şeklinde kesin.
- Üzerine şerbeti döküp sıcak sıcak servis edin.
- Rulo şeklinde servis etmek isterseniz de 1 adet hamuru servis tabağına alıp arasına ceviz koyun.
- Daha sonra rulo şeklinde sarıp dilimleyin.
- Şerbeti de üzerine döküp cevizle süsleyin.
- Yanına kaymak ekleyin ve servise hazırlayın. Afiyet olsun...