Kaynamış yumurtanın suyu nimetmiş meğer! Sakın dökmeyin çünkü…

Yumurtayı kaynattıktan sonra suyunu dökmeyin. Çünkü faydaları, size büyük oranda katkı sağlayacak. Daha önce duyup denemediyseniz, şimdi tam sırası!

Sofralarımızdan ve yemeklerimizden eksik etmediğimiz yumurta, faydalarıyla ön plana çıkıyor.

7'den 70'e herkesin gelişim çağı için mutlaka tüketmesi gereken bir besin olan yumurta, özellikle çocukların gelişmesine katkı sağlıyor.

Her yemekte hatta yemek dışında da birçok alanda kullanılan yumurta, cilt bakım ürünlerine de girmiş durumda.

İçerisinde barındırdığı proteinler sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiren yumurta, sporcuların ise vazgeçilmezi.

Her sporcunun tükettiği yumurta, suyu ile bile oldukça faydalı. Daha önce duymamış şimdi ise "Ne alaka?" diyebilirsiniz.

Ancak yumurta suyunun faydalarını ve ne işe yaradığını öğrendiğinizde fikriniz değişecek. O yüzden lavaboya dökmeden önce mutlaka araştırın. İşte kaynamış yumurta suyunun faydaları...

Çiçeklerin dibine döken

Haşlanmış yumurtanın suyunda bol miktarda kalsiyum bulunur. Kalsiyum bitkiler için önemli bir mineraldir. Bitkilerinizin dibine su dökmek yerine haşlanmış yumurtanın suyunu dökerseniz çiçeklerinizi besleyecektir.

Saçlarınıza dökün

Protein açısından zengin olan yumurta, kaynatıldığında protein çözülür. Suyunu dökmek yerine saçlarınıza sürebilirsiniz. Bu şekilde saçlarınız daha canlı görünecektir. Özellikle kuru saçlar için birebir.

Kireç sorununu ortadan kaldırın

Metal eşyalardaki kireci yok etmek için, kaynamış yumurtanın suyunu kullanabilirsiniz. Bir kabın içerisine yumurta kabuklarını alıp kaynatın ve biraz sirke dökün. Bu karışımla kirecin yok olduğunu göreceksiniz.

Görüldüğü gibi kaynamış yumurtanın suyu birçok faydasıyla öne çıkıyor. Siz de yumurtanın suyunu dökerken bir kez daha düşünün.