12 yaşındaki Pınar Söbe, Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaşın anısına karların üzerine 'Önce Vatan' yazdı.

Kayseri'de Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı yağan kar ile beyaza büründü. Sultan Sazlığı Kuş Cenneti'nde ailesiyle birlikte yaşayan 12 yaşındaki Pınar Söbe, Gara'da PKK tarafından şehit edilen 13 vatandaş için karın üzerine 'Önce Vatan' yazdı.

TAKDİR TOPLADI

Gara'da şehit edilen 13 vatandaş için beyaz örtüye 'Önce Vatan' yazan Pınar Söbe, yediden yetmişe herkesin takdirini topladı.

"ASKERLERİMİZ İÇİN YAZDIM"

Pınar, "Sultan Sazlığı'nda yaşıyorum. Burada kar yağdığında kış ayları çok iyi geçiyor. Kar yağmasını ben de fırsat bilerek geçen gün şehit edilen 13 askerimiz için karın üzerine 'Önce Vatan' yazdım. "dedi.

Kayseri'de, 12 yaşındaki Pınar Söbe karların üzerine 'Önce Vatan' yazdı VİDEO