Kayseri'de 2 çocuk annesi, ağır vasıta şoförü eğitiyor

Kayseri'de tır, kamyon, otobüs, traktör, otomobil gibi çok sayıda aracı kullanabilen ve sürücü kursunda usta öğreticilik yapan iki çocuk annesi Özlem Borazan, aynı zamanda 3. üniversitesini okuyor.

Kayseri'de otomobil kullanmayı babasını izleyerek öğrenen ve 1987 yılında ilk ehliyetini alan 51 yaşındaki Özlem Borazan, zaman içerisinde tırdan otobüse, traktörden kamyona birçok aracı kullanabilmek için gerekli olan ehliyet sınıflarına sahip oldu.

Bir sürücü kursunda ağır vasıta usta öğreticiliği yapan Borazan, 1987'de ehliyet alırken kullandığı Murat 124 marka otomobilin maketini yaptırıp evinin en güzel yerine koydu.

42 YAŞINDAN SONRA LİSEYİ BİTİRDİ, ÜNİVERSİTEYE GİRDİ

Araçlara olan tutkusunun yanı sıra eğitim aşkıyla da dikkati çeken Borazan, 42 yaşından sonra liseyi açıktan tamamlayarak üniversite eğitimine başladı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde sosyal hizmetler önlisans ile kamu yönetimi lisans bölümlerinden mezun olan Borazan, aynı üniversitede Uluslararası İlişkiler bölümünde son sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına devam ediyor.

İşaret dili tercümanlığından maket uçak yapımına, dikiş nakıştan diksiyona, el sanatlarından aşçılığa kadar yaklaşık 40 kursa katılarak çok sayıda sertifika alan Borazan, azmi, heyecanı ve marifetleriyle örnek oluyor.

"İLK DENEMEMDE BAŞARDIM"

Borazan, otomobil kullanmayı babasını izleyerek öğrendiğini söyledi.

Babasının, otomobil kullanabileceğine inanmadığını fakat ilk denemesinde bu işi başardığını belirten Borazan, o günden beri direksiyon başında olduğunu aktardı.

Borazan, sürekli yeni sınıf ehliyetler aldığını, en sonunda da sürücü adaylarına usta öğretici olarak hizmet vermeye başladığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"İlk ehliyetimi 1987'de aldım. Daha sonra diğer ehliyetlerimi tamamlamaya karar verdim. Önce otobüs, sonra kamyon, daha sonra da tır ehliyeti aldım. Bundan sonraki hedefim motosiklet ve iş makinesi ehliyeti almak. Araba sürmeyi seviyordum, usta öğretici olmaya karar verdim. Halk eğitim merkezinden usta öğreticilik belgesi aldım. Trafik ve ilk yardım belgesi aldım. Sürücü kursuna usta öğretici olarak girdim. Direksiyon usta öğreticisiyim, trafik, ilk yardım, motor dersleri de anlatıyorum. Adaylarla samimiyim, sağlam öğretirim ve dostluklarım da devam eder. Azmin elinden bir şey kurtulmuyor. Yaparım dersen her şeyi yaparsın."





"MEZUN OLDUĞUMDA CANIM SIKILIYOR"

Tamamını erkek kursiyerlerin oluşturduğu kamyon, tır ve otobüs ehliyeti kurslarında kendisini eğitmen olarak görenlerin şaşırdıklarını anlatan Borazan, "Sürücü adayları beni görünce önce şaşırıyorlar. Önce bakıyorlar, sonra bir daha bakıyorlar, tırda bayan var. Gülümsüyorlar, takdir ediyorlar. Kadınların yapamayacağı iş yok, yeter ki azmetsinler." dedi.

Borazan, üçüncü üniversitesini okuduğunu ve yenilerine de devam edeceğini belirterek, şöyle devam etti:

"İlk ve ortaokuldan sonra ailem beni okutmadı. Benim de içimde ukde kaldı. Evlendim 2 çocuğum oldu. Halk eğitim merkezine yazılıp liseden mezun oldum. Daha sonra üniversite sınavına girdim, kazandım. Sosyal hizmetler ön lisans, kamu yönetimi lisans bölümlerinde okudum ve mezun oldum. Şu anda uluslararası ilişkiler okuyorum. Okumayı, öğrenmeyi, başarmayı seviyorum. Mezun olduğum zaman canım sıkılıyor. Çünkü kitaplarım elimden gidiyor. Elimden geldiğince okuyacağım. Bundan sonraki hedefim fotoğrafçılık bölümü okumak. Çünkü fotoğraf çekmeyi çok seviyorum."