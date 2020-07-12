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    Kayseri'de 60 yıllık mesleğini oğlu ile yaşatıyor

    Yok olmaya yüz tutan kalaycılık mesleğini yapan baba, işini oğlu ile hayatta tutacak.
    • DHA
    • 12.07.2020 - 11:19
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    Kayseri'de 60 yıllık mesleğini oğlu ile yaşatıyor

     

    Kayseri'de 8 çocuk babası olan 75 yaşındaki kalaycı Mustafa Albayrak, mesleğini 34 yaşındaki oğlu Mehmet'e öğreterek yaşatacak.

    15 yaşında kalaycılık mesleğine başlayan Albayrak, yıllardır Eski Sanayi Mahallesi'ndeki dükkanında çalışıyor.

    KAYSERİ'NİN 5 KALAYCISINDAN 1'İ

    Tüm teknolojik yeniliklere rağmen mesleğini sürdüren Albayrak, kentte bu işle uğraşan 5 kişiden biri olarak çırak bulamıyor.

    MESLEKTE ÇIRAK YOK

    10 yıldır oğlu Mehmet ile birlikte mesleğini ayakta tutmaya çalışan Albayrak da bu işe çırak olarak başladığını belirterek, "Öğrendiğim mesleğimle dükkan açtım, 8 çocuk büyüttüm. Kalaycılık ve bakırcılık mesleği çok zordur. İşletme, parlatma ve tamir yaparız. Maalesef meslekte çırak yetişmiyor. Geçmiş yıllarda çok kişi bakırcılık yapardı. Şimdi 5 kişi kaldı. Ben de mesleğimi oğlum Mehmet'e öğrettim. Şimdi beraber dükkanımızı açıp zor da olsa ateş karşısında mesleğimizi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

    300 DERECE SICAKTA İŞ

    Mehmet Albayrak ise daha önce terzilik yaptığını belirterek, "Hem babama yardımcı olmak hem de yaratıcı bir meslek olması adına babamın mesleğine gönül verdim. Bakırcılık ve kalaycılık çok zor bir meslek. Ocağın başındaki sıcaklık zaman zaman 300 dereceyi buluyor. Genelde pekmez ve salça kazanlarını kalaylıyor, çelik çaydanlıkları parlatıyoruz." diye konuştu.

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    Kayseri'de 60 yıllık mesleğini oğlu ile yaşatıyor #2

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    Kayseri'de 60 yıllık mesleğini oğlu ile yaşatıyor #5

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