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    Kayseri'de 61 yaşında paraşütle uçtu

    61 yaşında paraşütle uçma cesaretini gösteren Hayat teyzenin eğlence dolu anları kameralara yansıdı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 14:20
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    Kayseri'de 61 yaşında paraşütle uçtu

    Almanya’dan yaz tatili için memleketi Kayseri’ye gelen Hayat Teyze, Ali Dağı’ndan havalanan paraşütte uçmak istedi.

    Yamaç Paraşütü Pilotu Ömer Kayalı idaresindeki paraşüt ile 2 bin rakımlı Ali Dağı’ndan atladı.

    PİLOTTAN 'HEYECAN' İSTEDİ

    Yaklaşık yarım saat süren uçuşta eğlenceli anlar yaşayan Hayat teyze, pilot Ömer Kayalı’nın "Biraz sallayayım mı? Eğer rahatsız olursanız söyleyin" sözlerine "Biraz bir şeyler olsun" diyerek heyecan istedi.

    Havadaki yarım saatlik eğlenceli yolculuk, kusursuz bir şekilde yere inilmesiyle sona erdi.

    Kayseri'de 61 yaşında paraşütle uçtu VİDEO

    Kayseri de 61 yaşında paraşütle uçtu #1

    Kayseri de 61 yaşında paraşütle uçtu #2

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