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- Kayseri'de 7 kiloluk mantar bulundu
Kayseri'de 7 kiloluk mantar bulundu
Yaptığı bir doğa gezisinde dikkatini çeken şeye yaklaştığında mantar olduğunu fark eden Mecit İzci, mantarı tartarak 7 kilo olduğunu görünce şaşkına döndü.
- İHA
- 07.06.2021 - 11:48
- Güncelleme : 07.06.2021 - 11:54
Kayseri'de yaşayan Meriç İzci, Sarız ilçesine bağlı Küçük Söbeçimen Yaylası'nda cumartesi günü 2 bin 100 metre rakımda doğa gezisi yaptı.
Mecit İzci, gezisi sırasında dev bir mantar görünce hayretler içinde kaldı.
"BÜYÜDÜKÇE BÜYÜMÜŞ"
Tartıda 6 kilo 915 gram çıkan mantarın önünde selfie çeken İzci, "Bugün mantar zamanıydı. Bu mübarek de büyüdükçe büyümüş. Rakım 2 bin 100 metre." notuyla mantarın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.