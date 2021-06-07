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    Kayseri'de 7 kiloluk mantar bulundu

    Yaptığı bir doğa gezisinde dikkatini çeken şeye yaklaştığında mantar olduğunu fark eden Mecit İzci, mantarı tartarak 7 kilo olduğunu görünce şaşkına döndü.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 11:48
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 11:54
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    Kayseri'de 7 kiloluk mantar bulundu

    Kayseri'de yaşayan Meriç İzci, Sarız ilçesine bağlı Küçük Söbeçimen Yaylası'nda cumartesi günü 2 bin 100 metre rakımda doğa gezisi yaptı.

    Mecit İzci, gezisi sırasında dev bir mantar görünce hayretler içinde kaldı.

    "BÜYÜDÜKÇE BÜYÜMÜŞ"

    Tartıda 6 kilo 915 gram çıkan mantarın önünde selfie çeken İzci, "Bugün mantar zamanıydı. Bu mübarek de büyüdükçe büyümüş. Rakım 2 bin 100 metre." notuyla mantarın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

    Kayseri de 7 kiloluk mantar bulundu #1

    Kayseri de 7 kiloluk mantar bulundu #2

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