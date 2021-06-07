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Kayseri'de 7 kiloluk mantar bulundu

Kayseri'de 7 kiloluk mantar bulundu

Yaptığı bir doğa gezisinde dikkatini çeken şeye yaklaştığında mantar olduğunu fark eden Mecit İzci, mantarı tartarak 7 kilo olduğunu görünce şaşkına döndü.