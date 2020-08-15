Kayseri'de 7.5 milyon yıllık fil dişi fosili bulundu

Yamula Barajı etrafındaki kurtarma kazılarında bulunan 7.5 milyon yıllık 3 fil dişi fosili ve kaplumbağa, kuyumcu titizliğinde işlenerek bulundukları yerden çıkarıldı.

Kayseri Yamula Barajı etrafında yaşayan keçi çobanı Murat Adıyaman'ın 2017 yılında bulduğu fosilin ardından başlatılan kazı çalışmaları devam ediyor.

Koronavirüs salgını dolayısıyla bu yıl geç başlayan kazı çalışmaları, Yamula Barajı'nın çevresindeki köylerden Çevril'in doğusu ve Emmiler'in batısı ile Taşhan ve Hırka'nın yakınlarında sürüyor.

7.5 MİLYON YILLIK KAPLUMBAĞA VE FİL DİŞİ FOSİLİ

Kazının sürdüğü yıllar içerisinde filler, üç toynaklı atlar, gergedan, zürafa ve boş boynuzlu gibi canlılara ait fosillerin bulunduğu bölgede, son olarak önceki günlerde 7,5 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen kaplumbağa ve 3 fil dişi fosili bulundu.

KUYUMCU TİTİZLİĞİ İLE TEMİZLENDİ

Çoğunluğu yüksek lisans öğrencisi olan kazı ekibi tarafından "alçı ceket" yöntemiyle önce ıslak peçetelerle sarılan, daha sonra da alçılı bezlerle koruma altına alınan fosillere kuyumcu titizliği gösterildi.

Türkiye'de ve dünyada çıkarılan fosillerle kıyaslandığında büyük ve parçalanmamış olması yönüyle öne çıkan fosiller, bazen dişçilerin kullandığı aletler bazen de marangozlara ait araçlar kullanılarak yerlerinden çıkarıldı.

7,5 milyon yıllık kaplumbağa ve fil dişi fosiline kuyumcu titizliği

BİLİM MERKEZİNE GÖTÜRÜLDÜ

Taş ve toprak tabakalarla örtülü fosiller bütünlüğünün bozulmaması için alçılı bezlerle kaplandıktan sonra metal desteklerle altına sünger konularak ağırlığından dolayı kepçelerle Kayseri Bilim Merkezi'ne taşındı.

Bilim merkezine getirilen fosiller, burada da titizlikle temizlendi. Bulunan fosiller, bilim insanları tarafından disiplinler arası çalışmalarla incelendikten sonra 7-8 milyon yıl önceki Anadolu'nun iklimi, bitki örtüsü, yaşayan hayvan zenginliği konusunda ve pek çoğu artık yaşayamayan canlıların değişimi konusunda ip ucu verebilecek.