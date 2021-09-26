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    Kayseri'de 88 yaşındaki çerçici, her gün kilometrelerce yol gidiyor

    Develi ilçesinde yaşayan 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz, 45 yıldır yok olmaya yüz tutmuş çerçilik mesleğini devam ettiriyor.
    • İHA
    • 26.09.2021 - 00:54
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    Kayseri'de 88 yaşındaki çerçici, her gün kilometrelerce yol gidiyor

    Tarihin en eski meslek gruplarından biri olan gezgin satıcılar, köyleri ziyaret ederek, buralarda çeşitli ürünleri takas usulü veya normal olarak satıyor.

    TEKNOLOJİYE İNAT, EL ARABASIYLA ÇERÇİCİLİK YAPIYOR

    Teknolojinin gelişmesi, köylerde de pazar ve marketlerin kurulmaya başlamasıyla birlikte çerçilik; yavaş yavaş yok olmaya yüz tutarken, 88 yaşındaki Kemal Çiçekyüz ise el arabasıyla kilometrelerce yol giderek çerçicilik yapmaya devam ediyor.

    Kayseri'de 88 yaşındaki çerçici, her gün kilometrelerce yol gidiyor-Video

    HER GÜN KİLOMETRELERCE YOL YÜRÜYOR

    Her gün kilometrelerce yol yürüdüğünü ifade eden Çerçici Kemal Çiçekyüz, "88 yaşındayım, 45 yıldır bu mesleği yapıyorum, Arabamla kaza yaptım, arabam olmadığı için el arabasıyla çerçilik yapıyorum, 12 kilometre uzaklıktaki Sindelhöyük Mahallesi’ne gidiyorum" dedi.

    Kayseri de 88 yaşındaki çerçici, her gün kilometrelerce yol gidiyor #1

    Kayseri de 88 yaşındaki çerçici, her gün kilometrelerce yol gidiyor #2

    Kayseri de 88 yaşındaki çerçici, her gün kilometrelerce yol gidiyor #3

    Kayseri de 88 yaşındaki çerçici, her gün kilometrelerce yol gidiyor #4

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