Kayseri'de aşı yaptırmayan anne ve kızı hastanede tedaviye alındı

Aşı yaptırmadığı için pişman olan Akkadın Akkoyun, "Süreç çok zor geçiyor. Hayatımda hiç bu kadar hastalandığımı hatırlamıyorum. En zor günlerim diyebilirim. Aşı yaptırmadım" dedi.

Kayseri'de yaşayan Akkadın Akkoyun ile kızı Nazmiye Akkoyun, 10 gün önce kas ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.

Kayseri Devlet Hastanesi'ne gelen anne-kıza korona testi yapıldı. Test sonuçları pozitif çıkan anne ve kızı hastanede tedaviye alındı.

1 haftadır tedavileri devam eden anne ve kızının aşı olmadığı öğrenildi.

Nazmiye ve Akkadın Akkoyun hastalığı yenmek için uğraşıyor.

"EN ZOR GÜNLERİM"

Yaşadıklarını anlatan Akkadın Akkoyun, “Süreç çok zor geçiyor. Hayatımda hiç bu kadar hastalandığımı hatırlamıyorum. En zor günlerim diyebilirim. Aşı yaptırmadım. Aşı yaptırmadığım için çok büyük pişmanlığım var. Çalışıyordum. Biraz zannedersem ihmale aldım. Böyle olacağını bilseydim, aşımı önceden yaptırırdım.

Çok zor günler geçiriyoruz. Aşı yaptırsaydık hastalığımız daha hafif olabilirdi. Evimizde olabilirdik. Herkesin aşı yaptırmasını tavsiye ederim.

Endişelenecek bir şey değil. İnsan hastalandığında aşı yaptırmadığının pişmanlığını yaşıyor. Tedavim tamamlandıktan sonra aşımı mutlaka yaptıracağım.” diye konuştu.

"AŞI YAPTIRMAK İÇİN GEÇ KALDIK"

Nazmiye Akkoyun ise “Biz bir haftadır hastanede koronavirüs tedavisi görüyoruz. Ben pozitif olduğumu daha sonra öğrendim. Şu an tedavimiz devam ediyor. Hastalığa nasıl yakalandığımızı bilmiyoruz. Hastalık annemden bana geçti. Annem hastalığı biraz ağır, ben ise biraz daha hafif atlattım. Aşı yaptırmadık. Aşı yaptırmak için biraz geç kaldık. Bu ön yargıdan dolayı değil. Zamanımız olmadığı için aşı yaptıramadık.

Aşı yaptırmadığım için pişmanlığım var. Aşı yaptıranların hastalığı daha hafif atlattığını söylüyorlar. O nedenle aşı yaptırsaydık daha iyi olurdu. İnsanların aşı için geç kalmamaları gerekiyor.

Fırsatları olduğunda hemen aşılarını yaptırmalarını tavsiye ediyorum. Virüsü ağır atlattığınız zaman hastalığı daha iyi anlıyorsunuz. Bu nedenle insanların aşı yaptırmasını tavsiye ederim.” ifadelerini kullandı.