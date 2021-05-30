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    Kayseri'de aşıya ikna olan Mehmet Amca Erdoğan'a şiirle teşekkür etti

    Kayseri'de yaşayan 86 yaşındaki Mehmet Büber'i koronavirüs aşısını olması için sağlık çalışanları ikna etti. Büber, sağlık çalışanlarının ilgisinden memnun kalınca şiirle teşekkür etti.
    • İHA
    • 30.05.2021 - 04:22
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    Kayseri'de aşıya ikna olan Mehmet Amca Erdoğan'a şiirle teşekkür etti

    Kayseri’de aşı ikna timleri 86 yaşındaki Mehmet Büber'i korona virüs aşısını olması için ikna etti.

    Sağlık çalışanlarının ilgisinden memnun olan Büber, bu ilgiye şiir yazarak karşılık verdi.

    Mehmet Büber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederken Türkiye’nin sağlık sisteminden övgüyle bahsetti.

    “TÜRKİYE'DE HER ŞEY YETERLİ”

    Gençlik yıllarında sigorta hastanesine gittiğini ve orada kendisine paramparça bir ilaç verildiğini hatırlatan Büber, “Şimdi ki sağlık durumundan çok memnunuz. Allah o günleri geri getirmesin. Türkiye'mizde başta Cumhurbaşkanımız, bakanımız ve sağlık çalışanlarının hepsi daha korona virüs ilk çıktığında seferber oldular. Tedbirleri aldılar ve hastanelerimizi çoğalttılar. Türkiye'de her şey yeterli Türkiye'nin bu yoldaki çalışmaları gerçekten büyük takdir topluyor. Yoksa biz bir Hindistan olurduk. Hindistan'da adamlar ölülerini yakacak yer bulamadılar. Bizde öyle olacaktık ama tedbirler alındı. Halimize şükretmemiz lazım. Hele hele sağlık çalışanları burada canlarını feda ettiler. Bizler korona virüs olan birinin yanına varmaya korkarken onlar kendilerini siper ettiler. Biz bunları gördük. Onlarla iftihar ediyoruz” dedi.

    “TEK SİLAH AŞI”

    Mehmet amca’nın aşı olma konusunda kararsız olduğunu söyleyen Yahyalı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Yasemin Doğan ise "Yaşı gelmesine rağmen evden çıkmadığını belirterek aşı yaptırmak istemiyordu. Bizde sürekli çocuklarının eve girip çıktığı için kendisine enfeksiyon taşıyabileceklerini anlattığımız için Mehmet amca bizi kırmadı ve ilk doz aşısını yaptırmıştık. Şimdi de ikinci doz aşısını yapmak için geldik. Şu an kendisi de aşının önemini, aşının ne kadar gerekli olduğunu ne kadar büyük bir halk sağlığı problemi ile savaşmamız için elimizdeki tek silahın olduğunu bize çokta güzel anlattı. Yaş ve aşı sırası gelen bütün halkımızı mutlaka aşılarını yaptırmalarını da öneriyoruz. Çünkü bu bir savaş ve hepimiz aşılanarak bu savaşı kazanacağız” ifadelerini kullandı.

    Ozan Mehmet Büber'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı şiirin bir kısmı şöyle:

    “Memnuniyet olunca kalplere nakşediyon
    Başarılar uhde püf noktasını biliyon
    Milleti bu vatanı zaferlerle süslüyon
    Değerli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
    Çin'den ve Rusya'dan şimdi de Almanya
    Aşı tedarikinde girdiler hep sıraya
    Sesimizi duyurdun yaşa var ol dünyaya
    Kudretli başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
    Sağlık Bakanımızda seçkin kişi yanında
    Aşılar vuruluyor hem de tik tak anında
    O sağlık ordumuzun gece gündüz yanında
    Bilgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
    Bakanımız Fahrettin soyadları da Koca
    Çok değerli bir insan ulaşıyor amaca
    Kovidi koymaaycak aşılar vurulunca
    Sevgili başkanımız Recep Tayyip Erdoğan
    Maneviyat olunca hakkı hak biliyorlar
    Kayseri'nin halkına durmadan çalışıyorlar
    O kovid belasına aşıyla son veriyorlar
    Merhametli başkanım Recep Tayyip Erdoğan.”

    Kayseri de aşıya ikna olan Mehmet Amca Erdoğan a şiirle teşekkür etti #1

    Kayseri de aşıya ikna olan Mehmet Amca Erdoğan a şiirle teşekkür etti #2

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