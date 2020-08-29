Kayseri'de balık adamlar, suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı

30 Ağustos'u kutlayan balık adamlar, Mavi Vatan'a sahip çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Kayseri'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Türk bayrağı ve Atatürk'ün posteri su üstünde dalgalandırıldı.

Kocasinan ilçesi Kuşçu Mahallesi'ndeki Yamula Baraj Gölü'nde bayrak ve Atatürk posteri açan balık adamlar, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Balık adamlardan Mehmet Eskitaş, en önemli milli bayramlardan 30 Ağustos'u kutlamak için bir araya geldiklerini söyledi.

BAYRAK VE ATATÜRK'ÜN POSTERİNİ DALGALANDIRDILAR

Eskitaş, "Bu milli coşkuyu ailelerimizle yaşayalım istedik. Arkadaşlarımız bayrak ve Ulu Önder Atatürk'ün posterini su üstünde dalgalandırdı." dedi.

Balık adamlar suda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açtı ViDEO

"MAVİ VATAN'A SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Eskitaş, etkinliğin bir diğer amacının "Mavi Vatan" düşüncesine destek vermek olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

"Son günlerde tüm dünyanın gündemi olan şey Mavi Vatan. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşları olarak Mavi Vatan'a sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu sorumluluğu da çocuklarımıza aktarmak istiyoruz. Mavi Vatan'da Türk bayrağı ve Atatürk posteri bizim vazgeçilmezimiz. Elimizden geldiği kadar sahip çıkmaya çalışıyoruz."