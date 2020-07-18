- En Son Haber
- Yaşam Haberleri
- Kayseri'de belediye personeli minik serçeyi kurtardı
Kayseri'de belediye personeli minik serçeyi kurtardı
Bir parkın kamelya demirinin içine giren serçe, belediye personeli tarafından kurtarıldı.
- AA
- 18.07.2020 - 17:03
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, parkın içindeki kamelya demirlerine serçe sıkıştı.
Yakut Mahallesi'ndeki yeni hizmete giren bir parka giden mahalle sakinlerinden Ayhan Kara isimli vatandaş, kamelya demirlerinin içerisinden kuş sesleri geldiğini fark etti.
TAŞLARI KIRIP SERÇEYİ KURTARDILAR
Kara'nın park görevlilerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen görevli Mesut Menekşe, kamelya demirine bağlı taşları kazma yardımıyla kırarak kuşu bulunduğu yerden çıkardı.
Durumunun iyi olduğu görülen serçe, doğaya bırakıldı.
Kayseri'de belediye personeli minik serçeyi kurtardı - VİDEO