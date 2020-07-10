'Kayserili matador' boğası için 50 bin lira istiyor

'Kayserili matador' boğası için 50 bin lira istiyor

Hayvanı kurban için yetiştirdiklerini belirten besici, "Alıcıları bekliyoruz." dedi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde besicilik yapan Alperen Kılıç, Kurban Bayramı için beslediği ve ‘Matador’ adını verdiği boğası için 50 bin TL istiyor.

Kocasinan ilçesinde besicilik yapan Alperen Kılıç, Kurban Bayramı için beslediği ve ‘Matador’ adını verdiği boğası için 50 bin TL istiyor.

50 BİN TL İSTİYOR

Kılıç, “İmparator bize geldiğinde 4 yaşındaydı. Geldiğinde 750 kilogram canlı ağırlığı vardı. Şu an 1 ton 900 kilo arasında. Özenle, ayrı bir ilgi ve alakayla kurban için yetiştirdik. Alıcılarını bekliyoruz. Bu hayvana 50 bin TL fiyat biçtik. Et fiyatının tutacağı rakamlar, fazla bir fiyat istemedik. Alıcılarını şimdiden bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

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