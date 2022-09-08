Kayseri’de çevreye zarar veren araçlara, 39 bin lira ceza yazıldı

Vatandaşı rahatsız eden araç sürücülerine ekipler tarafından denetim gerçekleştirildi. Belirlemelere göre, 175 araç trafikten men edildi.

Kayseri’de, çevrenin huzuru ve güvenliği için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, rahatsızlık veren araçlar için harekete geçti.

Modifiye araçlara denetim

1 Haziran ile 4 Eylül tarihleri arasında, araçlar için tasarlanan donanımlar ile abart egzozla çevreye rahatsızlık veren, mevzuata aykırı ışık donanımı kullanan, cam filmi, drift, yüksek sesle müzik dinleyerek rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar üzerinde denetim yapıldı.

175 araç trafikten uzaklaştırıldı

Yapılan denetimler sonucunda çevreye rahatsızlık verdiği tespit edilen 175 araç trafikten men edildi.

İHA'nın haberine göre, denetimlerde 109 bin 161 araç kontrol edilirken, 39 bin 808 araca ise ceza yazıldı.