Kayseri'de 23 yaşındaki Esra Karabacak, KOSGEB'den aldığı destekle evcil hayvanlar için kuaför salonu açtı.

Kayseri'de Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü mezunu Esra Karabacak (23), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle Kayseri'de evcil hayvanlar için kuaför salonu açtı.

Erciyes Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Havacılık Yönetimi Bölümü mezunu 23 yaşındaki Esra Karabacak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) aldığı destekle Kayseri'de evcil hayvanlar için kuaför salonu açtı.

Karabacak, 2 kedi beslediğini, hayvan sevgisi olan herkesin bu mesleği yapabileceğini söyledi.

''HAYVANLARIN TIRAŞ İÇİN ANESTEZİ ALMASINI İSTEMİYORUZ''

Devletin genç girişimcilere iş yeri açma konusunda çeşitli destekler verdiğini öğrenince hemen başvurduğunu belirten Karabacak, "KOSGEB'den 5 bin lira destek aldım. Aynı zamanda benim ve yanımda çalıştırdığım veteriner teknikerin 1 yıllık sigorta primini de KOSGEB karşılayacak." dedi.

Farklı bir bölümde eğitim görmesine rağmen hayvan sevgisinden dolayı bu mesleği seçtiğini anlatan Karabacak, "Kedi, köpek tıraşı yapıyoruz. Anestezi kullanmıyoruz. Hayvanların tıraş için anestezi almasını istemiyoruz. Genelde sakin hayvanları tercih ediyoruz. Zaten çoğu hayvan kendi sahibine şımarıklık yapıyor. Bunu kendim de gözlemledim. Aldığım kursta ve gittiğim kuaförde de gözlemledim. Sahibi olmadığı zaman hayvanlar genelde duruyorlar. Herhangi bir sorun olmuyor." diye konuştu.

Kayseri'de devlet desteğiyle açtığı kuaför salonunda evcil hayvanları güzelleştiriyor VİDEO

''DEVLETİN DESTEĞİYLE HAYALİME KAVUŞTUM''

Köpeklerin tüylerinde "kıtık" denilen karışıklıklar oluştuğunu kaydeden Karabacak, şunları söyledi:

"Kıtık olduğu için hayvan dışarıda dolaştığında tüylerine otlar yapışıyor, toprak, çamur bulaşıyor. En azından tüyleri tıraş edildiğinde hayvan rahatlıyor, temizliği kolay oluyor, tüylerinin dökülmesi de azalıyor. Kedi tıraşında da aynı şekilde. Cins kedilerde özellikle bu tıraşları yapıyoruz. Tüy dökülmelerinin azalmasına yardımcı oluyor. O yüzden tıraş önemli."

Hayalini gerçekleştirdiği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Karabacak, "Herkesin hayalinde yapmak istediği bir meslek vardır. Benimki de buydu. Devletin desteğiyle hayalime kavuştum. Devletin yardımıyla iş kurmak isteyen herkes kurabilir. Genç girişimcilere tavsiye ediyorum, çekinmesinler, devlet kredi veriyor, imkan sağlıyor. Bize yardımcı oluyor." ifadelerini kullandı.