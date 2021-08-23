Kayseri'de duyarlı motosikletçilerden sosyal farkındalık projesi

Motosiklet tutkunları, Erciyes Dağı'nda gerçekleşmesi planlanan 4.Kayseri Erciyes Motosiklet Festivali öncesinde, festival alanını fidan dikerek ağaçlandırdı.

Yakın zamanda ülkemizde meydana gelen orman yangınlarından dolayı, Kayseri'nin en önemli turizm bölgelerinden olan Erciyes Tekir Yaylası Kamp Alanı’nda motorcular, festival öncesi 300 adet fidan dikerek farkındalık yarattılar.

İleriki yıllarda Erciyes Dağı'nı yeşillikler içinde görmeyi dileyen duyarlı motosikletçiler, yapmış oldukları sosyal sorumluluk projesiyle diğer vatandaşlara çağrıda bulundu.

"300 FİDAN NEDEN BİN 500 OLMASIN"

Böyle bir sosyal sorumluluk projesi üstlendiklerini ve bu projenin başkalarına da örnek olmasını temenni ettiklerini söyleyen motosikletçi Gökhan Ramazanoğulları, “Bu etkinliğimizin amacı; Türkiye’mizde akciğerleri ormanlarımızın yanması ve büyük zayiatlar vermemizden dolayı bir sosyal sorumluluk projesi adı altında festival bölgesine 300 tane fidan getirdik. Bugün çocuklarımızla birlikte bu güzel alana 300 tane fidanımızı dikeceğiz.

Bu bizim yapmış olduğumuzu etkinliğin diğer kulüplere, diğer sosyal sorumluluk projesi yapmak isteyen insanlara da bir örnek niteliğinde. Bugün diktiğimiz 300 fidan neden bin 500 olmasın diyerek yolumuza devam ediyoruz.” dedi.





"ERCİYES DAĞIMIZI YEŞİLLENDİRİYORUZ"

Motosikletçi Hakan İvdumlu ise, “Bugün Erciyes A.Ş.’nin de organizasyonu ile Tekir Yaylası'nda buluşmuş durumdayız. Burada bir araya gelmemizin amacı, memleketimizde yaşanan sıkıntılı orman yangınları ve sel felaketlerinden sonra sosyal sorumluluk projesi adı altında fidan dikmek.





Güzel bir etkinlik yapıyoruz. Erciyes Dağımızı yeşillendiriyoruz. Umarım diğer sosyal sorumluluk sahibi gruplar ve kulüpler bu işin arkasından gelirler.

4.’sü düzenlenen Erciyes Motofeste gökyüzüne en yakın 2 bin 200 rakımdaki motofest arifesinde bu işi yaparak, arkamızdan gelecek olan insanlara da bir nebze olsun mesaj verme kaygımız var. Umarım önümüzdeki yıllarda Erciyes Dağı'nı çok daha yeşil, çok daha güzel göreceğiz.” diye konuştu.



