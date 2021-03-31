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    Kayseri'de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık hüzmesi

    Gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 08:05
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 08:06
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    Kayseri'de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık hüzmesi

    Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesinde saat 22.33'te gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ışık hüzmesi, heyecan yarattı.

    Işık hüzmesi ile ilçenin bir bölümü kısa süreliğine aydınlandı.

    GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATIP, KAYBOLDU

    Bazı kişilerin gök taşı düşmesi olarak değerlendirdiği olay, bir bağ evinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

    Görüntülerde; ışık hüzmesinin kısa sürede gökyüzünü aydınlatarak, kaybolduğu anlar yer aldı.

    Kayseri'de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık hüzmesi İZLE

    Kayseri de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık hüzmesi #1

    Kayseri de gökyüzünü aydınlatan esrarengiz ışık hüzmesi #2

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