Kayseri'de, iki yıldır tesisatçılık yapan Behiye Usta

Eşinin yanında tesisatçılığa başlayan ve işinden memnun olan 39 yaşındaki Behiye Doğan, 'evinin hanımı ol' diyenlere inat mesleğini sürdürüyor.

Kayseri'de, tesisatçı olan eşi İlhan Doğan'a yardım eden Behiye Doğan görenlerin ilgisini çekiyor.

Behiye Doğan, oğlu askere gittikten sonra eşi İlhan Doğan'ın yanına aldığı elemanlardan memnun kalmadığını belirterek iki yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.

"'EVİNİN HANIMI OL' DİYORLAR"

Gittikleri işlerde vatandaşların yüzde 90'ından olumlu tepkiler aldıklarını anlatan Doğan, "Bazı insanlar 'Otur oturduğun yerde evinin hanımı ol, ne işin var erkeklerin arasında?' diyorlar ama genel olarak iyi tepkiler alıyorum." diye konuştu.

"İŞİMİ SEVİYORUM"

İşe başladıktan sonra eşi İlhan Doğan'dan daha erken kalktığını 'Hadi bu gün iş var' diyerek evden çıktıklarını anlatan Behiye Doğan, "Ben yaptığım işi seviyorum. Kadınların kendi işlerini yapmalarını ve ekmek parasını kazanmalarını isterim." ifadelerini kullandı.

"EŞİMİN YAPTIĞI İŞTEN MEMNUNUM"

Eşinin yaptığı işten çok memnun olduğunu söyleyen 24 yıllık tesisatçı İlhan Doğan ise “Yanıma eleman aldım, elemandan da memnun kalmadım. Sürekli şikayetler almaya başladım. Daha sonra eşim beraber çalışalım deyince, ben de olur dedim. Altyapıdan üstyapıya kadar her türlü işi yapıyoruz ve ben eşimin yaptığı işten memnunum. Gayet güzel tepkiler alıyoruz. Kadınlarımız boş durmasın. Çalışsın ve üretime katkıda bulunsun.” ifadelerini kullandı.