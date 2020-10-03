Tedavi süreci devam eden doktorun "Lavaboya gidip gelmek bile eziyet haline dönüşüyor" sözleri virüsün insan vücuduna verdiği tahribatı gözler önüne serdi.

Kayseri'de özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olarak çalışan Dr. İsa Üzüm, bir süre önce koronavirüse yakalandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınan Üzüm, hastalık sürecinde yaşadığı zorluğu anlattı.

"LAVABOYA GİDİP GELMEK BİLE EZİYET"

24 saat boyunca burnuna takılan oksijen kanülü ile tedavisine devam eden Üzüm şunları söyledi:

"Herkesin bildiği gibi virüs akciğerlere indikten sonra problem başlıyor. Asıl yorucu ve sıkıntılı olan taraf bu oluyor. İnsanların karar verme noktasın sorun yaşadığı yer burası. Nasıl olsa ciğere inmiyormuş, yüzde 90’ı ayakta atlatıyor gibi muhabbet çok dönüyor ya, inanın yaşayınca hiç öyle olmadığı anlaşılıyor. Günlerce burada yatıyorsunuz, nefes alamıyorsunuz, daralıyorsunuz ve lavaboya gidip gelmek bile eziyet haline dönüşüyor. Son 10 gündür burnumdaki oksijen kanülünden hiç kurtulamadım. 24 saat boyunca hep böyle oksijen almak zorundayım.

Kayseri'de koronavirüs tedavisi gören doktorun anlattıkları

"GÜNLERDİR UYUYAMADIM"

Konuşurken hep nefesimde daralma yaşıyorum. Sağlıkçıların belki yüzde 15’i bunu aldı. Kurtuluşumuz olmuyor ama bu salgını sağlıkçılar bitirmeyecek. Bu salgını bitirecek toplumun kendisidir. Ne yapmamız gerekir bilemiyorum ama bu çok zor bir süreç. Ben de kendimin bu kadar ağır bir tabloyla karşı karşıya kalacağımı beklemiyordum ama ne kadar yorucu olduğunu şunu yaşadıktan sonra anladım. Günlerdir uyumadım."

"NEFES ALAMADIĞINIZ SÜREÇLER O KADAR CAN SIKICI Kİ"

Herhangi bir kronik rahatsızlığının bulunmadığını, sigara ve alkolde kullanmadığını söyleyen Üzüm, "Benim hiçbir kronik rahatsızlığım yok. Yaşım da çok ileri değil. Alkol ve sigara gibi bir alışkanlığım da yok. Demek ki bir şekilde etkileniyorsunuz. Genç arkadaşlar bu manada biraz daha serbest davranıyor gibi görünüyor. Bu virüse genç, yaşlı hiç fark etmiyor. Yapılacak şey belli. Ben hastalarıma da söylüyordum. Hepiniz bizim kadar virüsü öğrendiniz. Nasıl korunacağını da biliyorsunuz. Gereğini yapın. Bu kadar basit. İnanın çok yorucu oluyor. Nefesiniz daraldığında o nefes alamadığınız süreçler o kadar can sıkıcı oluyor ki; moraller bozuluyor, bitmeyecek mi, hep bu oksijene bağlı olarak mı yaşayacağım gibi kaygılar bile başlıyor. O yüzden Allah hiç kimseye bunlarla imtihan yaşatmasın. Bizim imtihanımızı da kolay etsin" dedi.