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Kayseri'de koşarken tohum serpti
Maraton koşucusu İbrahim Sarıduman, hem sporu sevdirmek hem de orman yangınlarının ardından ağaç dikimine teşvik etmek için koşusunda, yol kenarına çantasında bulunan tohumları saçtı.
- İHA
- 22.08.2021 - 17:38
- Güncelleme : 22.08.2021 - 17:50
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde yaşayan 41 yaşındaki maraton koşucusu İbrahim Sarıduman, geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlara farkındalık oluşturmak için yola çıktı.
Sabah saatlerinde Tomarza İlçe Meydanından başlayarak Kayseri kent merkezine 45 kilometre yolu hiç durmadan koşarak 4,5 saatte tamamladı.
HEM KOŞTU, HEM TOHUM SAÇTI
Maraton koşucusu aynı zamanda geçtiğimiz günlerde çıkan orman yangınlarına farkındalık oluşturmak için sırtında taşıdığı 2 bin adet kayısı çekirdeğini de yol kenarlarına serpiştirdi.
İbrahim Sarıduman geçtiğimiz yıllarda düzenlenen İstanbul Maraton Koşusuna üzerinde “Tomarza” yazılı tişörtü ile katılıp ilk yüze girerek, hem kendi adını hem de yaşadığı Tomarza ilçesinin adını İstanbul’da duyurmuştu.
Kayseri'de koşarken tohum serpti VİDEO