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Kayseri'de koşarken tohum serpti

Kayseri'de koşarken tohum serpti

Maraton koşucusu İbrahim Sarıduman, hem sporu sevdirmek hem de orman yangınlarının ardından ağaç dikimine teşvik etmek için koşusunda, yol kenarına çantasında bulunan tohumları saçtı.